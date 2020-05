Nueva normalidad debe hacerse con mucho cuidado: AMLO

Ciudad de México. Al dar a conocer un mensaje en referencia al inminente retorno a la nueva normalidad a partir de este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseveró que este proceso se deberá hacer mucho con mucho cuidado, con el consenso social en aquellos municipios denominados de la esperanza y, en el caso de la reapertura de las industrias de la construcción, automotriz y la minería, con el compromiso empresarial de proteger la salud de los trabajadores.

A través de un video grabado en Palacio Nacional, López Obrador refirió que las empresas deberán notificar a las secretarías de Salud y Economía su solicitud de reabrir y, previa respuesta a un cuestionario de 60 preguntas sobre las medidas sanitarias a instrumentar, estar en posibilidad de reanudar sus actividades. Explicó que ya ambas dependencias en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social definieron las reglas que deberán seguirse para la reaperura.

“Se hace el compromiso de la empresa, ya sea de la industria de la construcción, minería o automotriz, de actuar de manera responsable, bajo protesta de decir verdad y se les va a ir dando el permiso, con los protocolos correspondientes. No puede volver a tenerse a todos los trabajadores, hay que cuidar los aforos; hay que cuidar la entrada y salida a los trabajadores; tomarles la temperatura”.

López Obrador dijo que se les va a dar la confianza a las empresas de que van a abrir con las medidas sanitarias establecidas, sin mayores trámites burocráticos, pero se diseñará un mecanismo de supervisión para vigilar la aplicación de dichas medidas.

“No vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o tramites burocráticos, es a partir de la confianza. Luego aleatoriamente, es decir, por sorteo, insaculación se van a aplicar inspecciones para ver el cumplimiento d e las empresas. Si no se cumplen vamos a procder legalmente, pero partimos de la confianza”

El presidente destacó que ya han sido muchos días de cuaerentena, “no solo nos importa lo material, siempre lo hemos planteado asi, no solo de pan vive el hombre, no solo es que se tengan que implica no sólo que se tengan menos ingresos, que se padezca por falta de empleo es también cuidar la salud, cuidar la convivencia, las familias que seamos sin felices, si queremos el regreso a la nueva normalidad”.

Pidió a los gobernadores, los presidentes municipales y las autoridades tradicionales a efectuar el retorno a la normalidad mediante el consenso con los sectores sociales, para que la reapertura se realice con acuerdos