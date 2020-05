El drama familiar se sufre afuera de los hospitales en vela y de pie

Pero mientras una historia se va cerrando para una familia, una interrogante se empieza a abrir para otra. Don Francisco García, de oficio albañil, y su esposa Gloria Leal, acaban de pasar la primera de no se sabe cuántas noches afuera del Hospital General de México, en espera de que les confirmen si su hijo Francisco Javier dio positivo a la prueba de Covid.

Tengo dos pequeños, pero ya llevo ocho días aquí, sin verlos, porque no sé si soy portadora asintomática y puedo llevarles el virus. Primero Dios sale mi mamá del hospital, y lo primero es hacerme la prueba para ver que soy negativa y poder regresar con tranquilidad a mi casa , planea aliviada.

Afuera del Hospital Xoco, al sur de la ciudad, Monserrat desarma la tienda de campaña verde que ha sido su hogar por más de una semana y la pone a orear al sol, como una tortuga boca arriba. A su alrededor, otras personas fuman, comen el guisado de pollo que alguien repartió de forma solidaria, revisan por enésima vez su celular o tratan de engañar a sus nervios con un crucigrama que no se deja resolver.

Ellos y su nuera hicieron lo posible por dormir en un taxi que les prestaron. Y es que no sólo tuvieron que lidiar con la incomodidad, el frío y la duda, sino también con los viene-viene que pasaron varias veces a exigirles el pago de su cuota de 40 pesos para dejarlos estacionar ahí. Pero doña Gloria tiene claro que no va a retirarse hasta saber la razón de la neumonía que sufre su muchacho.

A mi hijo lo intubaron porque llegó con las uñas moradas y era urgente que le pusieran oxígeno. A su esposa le dijeron que por celular le iban a avisar de todo, pero, la verdad, de aquí no me voy a mover hasta que no salga , expresa la mujer, con sus ojos de cansancio, pero que tratan de fingir tranquilidad.

Mientras tanto, frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hay también varios grupos de personas que esperan noticias de sus seres queridos. La mayoría –como casi siempre– son las madres, hermanas e hijas, y muchas de ellas vienen equipadas para todo: banquitos de plástico, gorras para cubrirse del sol, botellas de agua, cobijas para taparse del frío y pedazos de cartón que les servirán de cama.

Como suele ocurrir en estos casos, los vendedores ambulantes ven su oportunidad de hacer negocio. Por aquí se oye el pregón de quienes anuncian dos cubrebocas lavables por 15 pesos, pero también los que ofrecen tortas o frituras, que la mayoría come sin lavarse las manos, a pesar de que frente al hospital hay un tinaco gigantesco y jabón para asearse.

Eso es para las urgencias del estómago, pero también hay remedios para el espíritu necesitado de consuelo: una joven que porta una escultura de San Judas Tadeo ofrece bolsitas con semillas de la abundancia . Más de uno las compra y se santigua con ellas, como buscando las fuerzas física y moral.

Dos jóvenes que prefieren no dar su nombre saben de eso, de los ánimos que suben y bajan, de la angustia y de la espera: su mamá está internada en el Instituto Nacional de Nutrición desde hace 15 días, sin que termine de vencer al virus, y ahora una de sus hermanas acaba de ingresar con síntomas de Covid.