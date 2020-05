Llama AMLO a no relajar disciplina sanitaria para bajar contagios

Recordó que se utilizó el fondo de protección de gastos catastróficos del extinto Seguro Popular, con el fin de aumentar en 40 mil millones de pesos el presupuesto de salud, lo que permitió fortalecer la infraestructura sanitaria ante el Covid-19. Y no hay problema de saturación, todo esto se ha resuelto .

En conferencia de prensa, el mandatario subrayó que ya falta poco para entrar a la nueva normalidad. Ya estamos viendo la luz al final del túnel , pero no podemos confiarnos, porque, si en estos días volvemos a la movilidad, puede fallar la proyección que marca que, cuando mucho, a mediados de la próxima semana empieza el descenso de contagios en los sitios más afectados como Quintana Roo, Tabasco, valle de México, Sinaloa y Baja California.

Sábado 16 de mayo de 2020. En el punto máximo de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no relajar la disciplina sanitaria, pues de lo contrario puede fallar la proyección descendente de casos de Covid-19. Y con esa disminución, aseguró, se va a terminar la temporada dezopilotes . Anunció campañas de información nutricional para prevenir enfermedades crónicas que, por ser pandemias permanentes silenciadas , han provocado, al igual que los homicidios, más muertes que el coronavirus.

Interrogado acerca de las convocatorias a fiestas (en la alcaldía Álvaro Obregón) para generar inmunidad de rebaño , el Presidente recordó que los pronósticos están elaborados a partir de la poca movilidad , y desdeñó la posibilidad de que ese tipo de medidas puedan tener éxito, al resaltar que, por su madurez, el pueblo no es susceptible a manipulaciones. Ésa es nuestra fortaleza. Por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación queestá en marcha . No descartó que continúen, porque hay quienes sienten afectados sus intereses, y por eso su molestia y su reacción .

Ante los fallecimientos por enfermedades crónicas, López Obrador anunció que se informará más sobre los daños que provocan alimentos y bebidas industrializadas. Resaltó que en las regiones de pobreza –como en Los Altos de Chiapas– el consumo de refrescos es tres veces más que la media nacional.

“Argumentan que es por falta de agua; otros dicen que es para tener energía, porque es azúcar; otros, que da estatus tener para el chesco”. Y en el caso de las papas industrializadas, se comenta que adquirirlas “es más práctico, más moderno’”.