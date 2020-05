Conflicto en el Conacyt por donación de estímulos

Ciudad de México. Investigadores de distintas universidades del país que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) califican de chantaje y extorsión el llamado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que donen uno, dos o tres meses del estímulo que reciben para recabar entre 550 y mil 650 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes del sistema de salud derivadas de la epidemia de Covid-19.

Consultados por La Jornada, integrantes del SNI confirmaron que el jueves recibieron por correo electrónico un documento en PDF firmado por la directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, María del Carmen de la Peza, en el que se les hace un llamado urgente a solidarizarse con el pueblo de México a través de la donación voluntaria de sus estímulos. En el caso de que todos los miembros del SNI decidiéramos aportar el monto propuesto, representaría aproximadamente 550 millones de pesos mensuales, y por tres meses sumaría un total de mil 650 millones , se lee en el texto, cuya copia tiene La Jornada.

Ante la inconformidad y el enojo de la comunidad de investigadores por la forma en que se pidió este donativo , se buscó al Conacyt, pero la dependencia no respondió a la solicitud de información ni confirmó ni desmintió la veracidad del documento.

Académicos de distintos niveles del SNI, quienes prefirieron que no se revele su identidad, señalaron que les parece que el documento no parece tener la formalidad acostumbrada en las comunicaciones del SNI, pues no cuenta con número de folio.

Agregaron que muchos de ellos han hecho donaciones económicas a organizaciones e instituciones que están atendiendo la crisis sanitaria y que están dispuestos a seguir haciéndolo, pero que la petición del Conacyt no les inspira confianza, pues no explica quién administraría los recursos ni a qué fines específicos se destinarían. En la petición de la dependencia se señala únicamente que quienes estén dispuestos a solidarizarse con los médicos y enfermeras que cotidianamente se ponen en riesgo pueden hacer su depósito en una cuenta de Banamex a nombre de Patrimonio de la Beneficencia Pública .

El texto añade que muchas regiones del país no han entrado en la fase de expansión de la epidemia , que progresivamente se irá incrementando el número de casos y que la etapa posterior a la pandemia será de retos económicos y sociales importantes .

Si bien la mayoría de los investigadores manifestaron su desacuerdo en que, ante una contingencia que está revelando la importancia de la investigación científica, se pretenda restar recursos a los científicos por la vía del chantaje , otros se dijeron dispuestos a donar voluntariamente su estímulos al Conacyt.

(Con información de Laura Poy)