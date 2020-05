Llama López Obrador a no relajar disciplina para controlar pico de contagios

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no relajar la disciplina para que no fallen los pronósticos y en unos días, “cuando mucho a medianos de la siguiente semana, empiece un descenso (del nivel de contagio de Covid-19) en los sitios de más afectación”.

Todo indica que estamos, “sobre todo aquí en el Valle de México y en otros sitios del país, en el pico de los afectados por la pandemia, y ya vamos a iniciar el descenso”. También, añadió, va a terminar “la temporada de zopilotes”, y consideró que “los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, The New York Times, The Washington Post, The Financial Times, El País. Muy famosos pero sin ética”, dijo.

En su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que “estamos a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California y otros estados, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos”.

Recordó que la proyección de especialistas está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país. “Ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad”, sostuvo.

Pidió a quienes convocan a reuniones –como una fiesta este fin de semana en la alcaldía Álvaro Obregón- a que recapaciten, al igual que quienes “están distorsionando la información, los que están manipulando.

“Está bien que tengan problemas con nosotros, eso es normal, son posturas distintas, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y, desde luego, hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y su reacción, pero se trata de la salud del pueblo, del dolor del pueblo.

“¿Cómo mostrar situaciones de angustia, de dolor, de tristeza?, ¿cómo hacer reportajes sobre panteones, sobre crematorios?, no sólo en México, sino que es mundial, porque hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores y de falta de ética en el manejo de la información”.

Afirmó que los medios internacionales también “tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad, porque ya no será lo mismo ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación”.

Todos tenemos que aprender las lecciones que nos está dejando la pandemia, afirmó el presidente, quien resaltó que por ser muy responsable y estar informado, el pueblo de México no se deja manipular.

“Por eso no debemos de preocuparnos demasiado” por las convocatorias a reuniones. La gente sabe muy bien lo que le conviene y no. Tengamos confianza, no pasa nada. Además, garanticemos ante cualquier circunstancia las libertades. No al autoritarismo, no a las prohibiciones, ya no hay ciudadanos imaginarios”.

Dijo que por la madurez del pueblo también “hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus sino que se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha”.

No han tenido efecto, resaltó, a pesar de que “siguen insistiendo, sugieren de que ocultamos los fallecimientos, (pero) se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos.

“Van a los panteones, a los hornos crematorios, no solo medios nacionales, sino también extranjeros a hacer reportajes, pero no tiene efecto porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos. Hablamos con la verdad. Al final, sostuvo, el juez es el ciudadano”. Esa es otra lección que nos deja esta pandemia y “tendremos que replantearnos nuestras conductas”.

Llamó a pensar, en el el terreno de la economía, “en el bienestar, no sólo en el crecimiento y, en el caso de la comunicación, que seamos objetivos, profesionales, que se hable con la verdad, que no se mienta; que se ponga en el centro al ciudadano, no a los grupos de intereses creados, no al poder económico, no al poder político”.

Otra enseñanza, manifestó: “es no al autoritarismo, no a querer resolver las cosas con el uso de la fuerza, con la censura, con las prohibiciones”. Desde luego, hay “mucho dolor, mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas. Nuestro pésame a tanta y tanta gente, conocidos. Entonces sí tenemos que cuidarnos en esta etapa y seguir adelante”.