Lamento que descontextualizaran dichos sobre violencia de género: AMLO

Al lamentar que se han sacado de contexto sus expresiones en torno a la violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López dijo que cuando habló de que no ha habido aumento de casos se refería al confinamiento doméstico ante la pandemia por el coronavirus.

Señaló que 90 por ciento de todas las llamadas a los servicios de emergencia en el país son falsas, tanto las relativas a agresiones a mujeres como de supuestas bombas o sabotajes en el Metro, y así lo han advertido las funcionarias responsables de atender estos temas.

“Yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países”, dijo a pregunta expresa durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Dijo que las familias mexicanas son distintas a las de otros países, por razones culturales, de tradición. Por ejemplo, en Estados Unidos los hijos abandonan el hogar a muy temprana edad.

“En otras partes, que no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que con esta situación de aislamiento se provoque agravios, confrontación y violencia.

“Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes pues es un poco de lo que sucedió con la implantación del modelo neoliberal, que a rajatabla lo aplicaron en todos lados, sin tomar la realidad de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo. Yo me rebelo ante eso”, manifestó.

Subrayó que su movimiento – y ahora en el gobierno- siempre ha estado en contra de la violencia de género, particularmente del feminicidio y los crímenes de odio, y así continuará, con la defensa y protección de las mujeres. “Sin ser feministas, somos humanistas”.

“Estamos en contra del feminicidio, de los crímenes de odio. Eso debe quedar muy claro, por razones humanitarias. Si fuésemos conservadores no nos importara el tema pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, en defensa de los desvalidos, desposeídos, los más vulnerables, en defensa de las mujeres. Hay constancia de eso”, subrayó.

Los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nadas en defensa de las mujeres, dijo.

“Se equivocan. Constantemente estamos trabajando el asunto, todos los días, sabemos qué sucede, con agresiones, con maltrato, con homicidios, en general con homicidios a mujeres. Todos los días y esos datos que proporcionas los conocemos bien y estamos procurando que no aumente la violencia”, respondió a pregunta expresa durante la conferencia.

Pidió a la gente y a los periodistas ser lo más objetivos posible.

El jueves, 84 homicidios

Subrayó que todos los días, muy temprano, recibe “información tremenda” de asesinatos, de todo lo más grave que sucede en el país, por lo cual si tuviera la información del incremento de la violencia (contra las mujeres) pues lo tratamos, como se ha hecho con otros indicadores.

Dijo que la gráfica diaria de homicidios puntualiza los datos por género. Ayer hubo 84 asesinatos, la mitad en cinco entidades.

“Esto no se puede ocultar, hay cifra negra en muchos delitos, pero en homicidios...Eso lo vemos diario: 49 por ciento de los homicidios en 5 estados; nueve estados ayer sin homicidios y aquí viene, ayer dos en el Estado de México, dos en Guanajuato, seis en Chihuahua, seis en Baja California, seis en Guerrero. En esos cinco estados, 49 por ciento.

“Los delitos son lo más cercano a la realidad, es como el robo de vehículos, ya el secuestro, el maltrato a mujeres que no hay denuncia, los robos en general ya es otra cosa, pero esto es lo más apegado a lo que sucede”, dijo.