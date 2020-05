"Ya estamos domando" la pandemia, dice López Obrador

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo hoy que "ya estamos domando esta pandemia" de Covid-19 y a punto de superar la prueba de que "no nos rebasara" la enfermedad.

Si bien “ya estamos de salida, de acuerdo a los médicos y especialistas”, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, señaló el mandatario en la conferencia matutina de este jueves.

Esa prueba es “que no nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales, que no pudiésemos atender a todos los enfermos, que no contáramos con los espacios de hospitalización, de terapia intensiva, que se saliera de control la pandemia".

"Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus y que lo hemos logrado, estamos a punto de lograrlo, por la participación de la gente, sin duda”, agregó el presidente.

El mandatario cuestionó a quienes desde el origen de la emergencia aseguraban que “estamos ocultando la realidad, los que buscaban defunciones, pensando que ocultábamos el número de fallecidos, no van a poder”.

Indicó que “ya estamos en estos últimos días, en el momento más difícil, que es el Valle de México. Y tenemos reservas médicas, hospitalarias y vamos saliendo.Esto es muy alentador y decirlo hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles, estos que nos faltan, que se calcula una semana más en el caso del Valle de México. Decirles que ahí vamos"...