Trasladan a hospital a ex novio de Florence Cassez por posible Covid-19

Israel Vallarta Cisneros, acusado en 2005 del delito de secuestro y en la actualidad preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, fue trasladado a un hospital al presentar posibles síntomas de Covid-19.

El ex novio de la francesa Florence Cassez, quienes fueron víctimas de un montaje televisivo organizado por el ex director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, y que se transmitió en vivo en diciembre de 2005 en el noticiero matutino de la empresa Televisa, presentó un cuadro respiratorios “graves” parecidos a la gripe, señaló Mary, su actual pareja.

“Lo llevaron a un hospital de Zoquipan, Guadalajara. Las autoridades del penal no nos han dicho nada, la trabajadora social quedó formal de que nos iban a estar informando, son varios los reos que trasladaron al hospital. Lo único que me dijeron ayer que estuve en Puente Grande era que estaba bien, pero minutos más tarde respondieron que estaban muy delicado y que no me podían decir a que hospital lo levaron por cuestiones de seguridad.

“En la tarde marqué a trabajo social y ya no me contestaron. El padece de un problema respiratorio que adquirió cuando estaba en el Altiplano, Almoloya, estado de México, desde entonces exigimos que lo atendiera un doctor para que le haga un diagnóstico médico general, pero lo único que le dieron fue un inhalador para asma. Antes de que pasara todo esto del contagio, solicitamos medidas precautorias porque era propenso a contagiarse”.

Agregó que familiares de Vallarta también le confirmaron que Israel tenía problemas para respirar. “No está siendo atendido como debe ser, le estaban medicando puro aracetamol. Había otros presos contagiados que los revisaron pero a él no le brindaron la misma atención. Hay posibilidad de que tenga Covid-19, ya le hicieron la prueba pero hasta el lunes tienen los resultados. Las autoridades han hecho caso omiso en atender nuestra petición para que Israel tenga una revisión médica”.