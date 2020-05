Estimaciones del Coneval sobre aumento de pobreza, basadas en el pasado: AMLO

Ante las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de que se incrementará la pobreza en México como consecuencia de la epidemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo que se está trabajando para que eso no ocurra, mediante la entrega de apoyos y créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Consideró que las proyecciones del Coneval deben estar basadas en los supuestos del pasado.

Cuestionado sobre su postura frente a las afirmaciones del Coneval sobre el impacto social en el país de la epidemia que produciría que 10 millones de personas se incorporarán al rango considerado de pobreza, López Obrador desestimó estos augurios , mencionado que a 15 días de que se inició con la entrega de micro créditos se han colocado ya 150 mil, que equivalen, dijo, a 16 mil millones de pesos.

"Estamos con ese propósito de que no se cumpla con el pronóstico del Coneval" , dijo el mandatario precisando que con el apoyo del secretario de Hacienda Arturo Herrera -"que como dice coloquialmente nos está haciendo el paro"- se van a distribuir 120 mil millones de pesos a través de diferentes programas.

En este contexto, insistió en la necesidad de modificar los parámetros para medir la situación económica y social de cada país por lo que, anunció, el próximo fin de semana dará a conocer un documento en el cual argumentará a favor de valorar más el bienestar social que el Producto Interno Bruto. Además, aseveró, explicara los mecanismos de apoyo de al 70 por ciento de la población más pobre del país y como se beneficiará al restante 30 por ciento.

Durante su conferencia matutina, ratificó que es momento de dejar atrás las recetas que antes se imponían desde el extranjero porque derivan de un modelo fracasado.

"Voy a persuadir para que nada más se queden los corajudos sin argumentos, sin elementos, nada más pq nos ven con malos ojos, porque no les gusta cómo hablamos. Una de los problemas, de las fallas del gobierno neoliberal, por lo cual está en plena decadencia, fracasando es que lo aplicaron a tabla rasa".

López Obrador dijo que como consecuencia de la pandemia del coronavirus en la actualidad cada uno de los paises está adoptando sus propias políticas, ejerciendo su soberanía, porque cada uno tiene su idiosincrasia.

Hizo un comparativo con la situación en México, porque no es uno solo son "muchos Mexicos", hay una gran diversidad cultural en el,país. De igual forma, el impacto de la epidemia no ha sido homogénea por lo que no se puede determinar, por ejemplo, que ya se debe regresar a clases en todo el territorio nacional o bien, que no hay condiciones para que a nivel general se cancele el regreso a clases.