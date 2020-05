Entra en vigor el acuerdo para la "nueva normalidad"

Ciudad de México. Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hoy entra en vigor el acuerdo que establece la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, que el gobierno ha llamado "nueva normalida", en el contexto de la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus.

Con base en el resolutivo del Consejo de Salubridad General, del pasado martes 12 de mayo, se confirman como actividades esenciales las industrias de la construcción, minera y automotriz, por lo cual podrán reiniciar trabajos el 1 de junio.

Igualmente se oficializa el sistema de “semáforo por regiones” para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa.

El acuerdo - firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela- estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Como se informó esta semana, las autoridades de Salud elaboraron un semáforo por regiones, el cual detalla las actividades permitidas a partir del 1 de junio, acorde con los colores rojo, naranja, amarillo y verde, así como las actividades correspondientes a cada color.

El objetivo es contar con una estrategia y evaluación semanal del riesgo epidemiológico, y fijar los pasos para la reapertura de actividades “gradual, ordenada y cauta”, al tiempo de establecer acciones extraordinarias adicionales.

El Acuerdo del Consejo de Salubridad contiene cinco artículos.

La etapa uno inicia el 18 de mayo con la reapertura de actividades en municipios en los que no se hubieran presentado casos de Covid-19, y que además no tengan vecindad con municipios con registro de enfermos.

La segunda etapa será del 18 al 31 de mayo y consiste en la preparación para la reapertura de actividades en general.

Por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades; capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral; readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que

determine la Secretaría de Salud.

La etapa 3 - al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia- inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

El semáforo establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros.

Como acción extraordinaria se establece que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte serán consideradas como actividades esenciales.

Las empresas que se dediquen a las actividades mencionadas podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020.

Del 18 al 31 de mayo de 2020 las empresas en referencia implementarán los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El quinto artículo del Acuerdo señala que en los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se hubieran presentado casos de Covid-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de Covid-19, podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así como las actividades laborales, esenciales y no esenciales, de su población.

La Secretaría de Salud, a más tardar el día 17 de mayo del 2020, mediante un comunicado técnico que se publicará en la página www.salud.gob.mx , dará a conocer cuáles son los municipios que podrán retomar actividades.

Esta dependencia, en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, establecerán medidas de prevención y control de Covid-19 específicas para estos municipios.

En los ayuntamientos con población indígena se deberá poner en práctica la "Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2".