Se enfrascan en discusión diputados de Morena y PAN por insumos médicos

Confundidos, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputadas se enfrascaron una larga y tortuosa discusión en torno a la propuesta de las diputadas del PAN para que se integre lo que denominaron consejo extraordinario que coadyuve con el gobierno federal en la toma de decisiones en materia económica y de salud, y las dependencias federales informen al Congreso de las adjudicaciones directas que se han implementado para la compra de insumos médicos.

En una larga sesión virtual del grupo de trabajo, las diputadas del PAN pretendían que la comisión -como cuerpo colegiado en consenso- solicitará la información sobre el caso, no obstante el reglamento interno de ese grupo establece que en lo individual cada diputada o diputado, tiene capacidad para hacerlo. En ese punto las panistas y las representantes de Morena se enredaron y no consiguieron alcanzar un acuerdo.

Con espíritu de cuerpo los panistas -con mayor experiencia en el trabajo legislativo- se concentraron en el tema de la transparencia como argumento político. Y con dificultad las morenistas negaron la opción de levantar alguna solicitud de información al gobierno federal.

Josefina Salazar, Gloria Romero, Adriana Dávila, Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González empujaron la propuesta para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Comité de Participación Ciudadana dieran a conocer las acciones para trasparentar la información, integrar un consejo de acompañamiento emergente, y al Consejo General de Salud para que informe sobre los desechos de los materiales que se han utilizado en la atención del Covid-19.

Fue Rafael Arellanes, enlace técnico de la comisión aclaró que en esos términos “no es posible tomar acuerdos. Y el diputado presidente, Oscar González Yáñez nos pidió que hiciéramos todas las solicitudes de información”.

La primera respuesta de Morena correspondió a Beatriz Robles: “Consideramos inviable que el comité de participación ciudadana, no tiene facultad para instalar un consejo que coordine las adquisiciones de medicamentos e insumos. Este acuerdo está solventado.

En el segundo punto también lo consideramos inviable porque en la página de la Secretaría de Salud ya existen las normas para desechos médicos y de cadáveres”.

Para suavizar la propuesta panista, Gloria Romero adujo que “en las sesiones de la Comisión de Vigilancia se ha llegado al consenso de que hay puntos de acuerdo que tienen que ver con la rendición de cuentas en la compra de insumos hospitalarios, y que a pesar de esta contingencia pudiéramos tener el mejor acompañamiento al gobierno federal, y de los estados, en cuanto a calidad y servicio de lo que está llegando a los hospitales. Que pudiéramos de alguna manera como comisión de trasparencia abonar a esta esta circunstancia”.

Así, Marcela Torres Peimbert, con mas horas de vuelo en las lides del Congreso, insistió en que se conforme un consejo emergente, para revisar e implementar todos los apoyos a la sociedad para enfrentar el desastre económico. “Es urgente que el Estado Mexicano conforme este consejo emergente con participación ciudadana, con las cámaras de profesionistas, porque en el total de países afectados por la pandemia México es el último lugar en dar apoyos a la sociedad que no llega ni al uno por ciento del PIB. En Estados Unidos se ha invertido el 9 por ciento del PIB y en Chile el 7.5 por ciento del PIB”.

La respuesta de Beatriz Robles (Morena) fue lacónica, pues dijo “tenemos que hacer puntos de acuerdo viables”.

Y con desdén, Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN), quien insinuó que las diputadas de Morena ya tenían información proveniente del gobierno: “Pensé que este ejercicio era identificar los problemas que se deben resolver. Me parecería ocioso continuar con este tipo de ejercicios, si es que ya le dieron respuesta desde el Ejecutivo”.

Para Guadalupe Díaz (Morena), “el Estado mexicano ha sido muy claro que vamos a quedar en una crisis por la pandemia que estamos viviendo. Lo que se está pidiendo es información. No se ha ocultado información, ni se ha sido omiso en el gobierno. No lo podemos votar, y si el trámite es que se solicite información -que ya es pública- que nos la manden. No estamos en contra de que haya transparencia, ni estamos en contra de que el gobierno de información, los problemas se originaron en otros gobiernos. Pero debemos ser muy objetivos. En ningún momento hemos estado en contra de la transparencia.”

El petista José Luis Montalvo, quien condujo la reunión virtual, insistió en la escasa probabilidad de alcanzar un acuerdo. “Estamos deliberando sobre puntos de acuerdo. No estamos votando las proposiciones de punto de acuerdo”.

También Adriana Dávila (PAN), justificó que la solicitud de su partido obedece al equilibrio de poderes, e incluso la solicitud de información también tocaría a los gobiernos estatales:

“Un punto de acuerdo tiene que ver con acciones que no se están llevando en otro poder, y el poder legislativo puede pedir información. El dinero que ejecuta el gobierno federal no es de sus bolsillos, es de todos los mexicanos. Estoy pidiendo a la SFP que de a conocer las empresas que venden insumos para la salud, a las empresas que construyen el tren maya y el nuevo aeropuerto. El gobierno que se auto declaró honesto es el que tiene el mayor número de contratos de adjudicación directa.

“Nadie esta culpando al gobierno federal ni al presidente López Obrador de la pandemia, pero si es su responsabilidad las acciones que se toman derivadas de esta pandemia. Por la forma es que se ha atendido la pandemia, va a agudizar, como lo ha dicho el Coneval los 37 programas sociales ha ayudado a resolver los problemas sociales.”

Su compañera de partido Martha Elisa González, enunció un recuento de los hechos derivados de la emergencia sanitaria, y de la probable omisión de las autoridades para enfrentar el problema. Adujo que “hay negligencia y que se castigue”.

Ese apunte recibió respuesta de Guadalupe Díaz (Morena), “debemos ser muy cuidadosos en la forma en que se están planteando las cosas. No hubo negligencia, es un problema mundial. No podemos rasgarnos las vestiduras, debemos ser muy objetivos y puntuales en la información que estamos requiriendo, y no estar aseverando que se están haciendo mal las cosas. No estamos de acuerdo que se mande esta solicitud a la autoridad y menos en la condición que se está planteando".

José Luis Montalvo, dejó correr las posturas encontradas y permitió a la panista Martha Elisa González, reprochar “cómo fue posible que hubiera pasado un mes desde el primer caso de Covid en México para que se compraran los insumos. Era evidente que iba a llegar el Covid a nuestro país, y esperar a la fase dos para comenzar a comprar los insumos, si eso no es negligencia, entonces qué fue. Quienes fueron los responsables de esa omisión".

Con vehemencia, Marcela Torres Peimbert, invito a las diputadas de Morena “a no tenerle miedo a solicitar información. Porqué tener miedo, esa es nuestra función, ese es el contrapeso. Reforzando lo que dice el secretario técnico, adelantemos trabajo.” Y su compañera Gloria Romero, reforzó esa narrativa: “No debemos soslayar la atribución fiscalizadora de la Cámara de Diputados.”

Guadalupe Díaz, de Morena, se mantuvo firme, “no estamos de acuerdo en la forma en que se solicita la información. Como comisión sí queremos abonar a la transparencia. Que se nos informe a donde se ha gastado. Que el escrito que se elaborara se nos mande para revisión porque no podemos aceptarlo como se esta solicitando la información.

No podemos nosotros definir si estamos de acuerdo con un punto de acuerdo.

Con un dejo de desesperación, Marcela Torres Peimbert, reclamó, “porque no quieren que se solicite información. No estamos de acuerdo en que se vuelva a hacer una reunión para esto, no podemos con esto.”

Y Susana Cuaxiola (Morena), quien siguió la reunión si haber participado antes, repuso: “Si somos responsables de algo, y queremos que se trabaje limpiamente en lo que se está haciendo, pero necesitamos unirnos todos, si estamos pidiendo que se cambien algunas palabras (de la solicitud) cual es el problema.”

Finalmente, la reunión concluyó y no arrojó resultado alguno. El enlace técnico se comprometió a enviar una propuesta de documento a los integrantes de la comisión.