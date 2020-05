Da la JFCA a Notimex nueva orden de parar; la agencia la rechaza

Jueves 14 de mayo de 2020. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ratificó que seguirá operando hasta que el Poder Judicial de la Federación (PJF) emita un fallo, por lo que anunció que recurrirá a las vías legales correspondientes ante el acuerdo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la que manifiesta que debe parar labores.

Al lamentar la decisión de la junta, encabezada por María Eugenia Navarrete Rodríguez, la empresa del Estado indicó que dicha resolución carece de fundamentos y representa una argucia legal en medio de un procedimiento que no está sustentado dentro de la Ley Federal del Trabajo, y con el que dicha instancia amplió el domicilio de la huelga ilegal .

Agregó que por tal motivo recurrirá a las vías legales correspondientes. Dicho acuerdo carece de fundamentación y motivación, ya que no existe ningún laudo. Por el contrario, hay una declaración de existencia de huelga ilegal, la cual también se encuentra en litigio , indicó la agencia ayer por la noche en un comunicado.

En la primera semana de marzo, la JFCA declaró la existencia de huelga con relación al bloqueo que realiza desde el 21 de febrero un grupo de ex trabajadores en las instalaciones que utilizaba Notimex anteriormente. Como parte dicho proceso, un juez federal otorgó un amparo a la agencia informativa el cual le permite mantener sus actividades, luego de que la empresa expuso que la resolución de la junta tomó como base un recuento sindical plagado de irregularidades.

Recordó que continúa un juicio de amparo que lleva el juzgado sexto de distrito en materia de trabajo con el expediente 487/2020. Por eso, afirmó que dicha existencia de huelga no es cosa juzgada y la última palabra la tiene el Poder Judicial de la Federación .

En el texto se indica que con el acuerdo dado a conocer ayer por la JFCA se pretende hacer un uso incorrecto de la junta de gobierno (de la agencia) al solicitarle ordene esta medida , debido a que implica llamar a un tercero en discordia a un procedimiento en el que no estaba involucrado.

Son vendettas

Horas antes de que la empresa recibiera la notificación, aún sin las firmas de los integrantes de la junta, fue difundida en redes sociales por el grupo sindical que mantiene el bloqueo. En el documento se instruye a la junta de gobierno de Notimex para que realice las acciones necesarias y proceda a una suspensión de actividades.

“El acuerdo emitido obedece a vendettas y el mismo documento circuló en las redes sociales y en exclusiva para El Sol de México antes de que fuera notificada la agencia, lo cual pone nuevamente en tela de juicio la impartición de la justicia laboral”, se indica en el comunicado.

Dicho acuerdo también establece que en caso de no suspender actividades Notimex se hará acreedora a una multa de 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, 434 mil 400 pesos.

En marzo, la agencia indicó que la JFCA no cumplió con el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que en el recuento sindical con el que fundamentó la declaración de huelga emitida por dicha instancia era inválido, pues no debieron votar quienes ya no laboran en la empresa.

Detalló que actualmente no hay ningún integrante en activo perteneciente a la agencia del Sindicato Único de Trabajadores (SutNotimex) que mantiene el bloqueo; además, dio a conocer una lista de los ex trabajadores que votaron en el recuento sin contar con relación laboral vigente, así como el monto de las liquidaciones otorgadas a cada uno.