Proponen diputados que ASF revise en tiempo real adjudicaciones directas

Ciudad de México. Controversia de por medio, a raíz de la compra de ventiladores a sobreprecio a una empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez —hijo del actual director general de la CFE—, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elabore revisiones en tiempo real a las adjudicaciones directas de los gobiernos federal, los estatales y municipales.

Veintidós integrantes del grupo de trabajo se enlazaron en una conferencia virtual, y ordenó a su presidente Mario Alberto Carillo elabore una propuesta de acuerdo, por el cual, también, se constituya en acompañante de los procesos de adjudicación directa que los tres niveles de gobierno están firmando con los proveedores, sin que se convoque a concurso mercantil.

Desde sus casas u oficinas las diputadas y diputados escucharon las posturas referentes al método de compra que utiliza el gobierno en medio de la pandemia. Lidia García de Morena, puso sobre la mesa de debate el caso de León Manuel Bartlett:

“Las compras que se han hecho relacionadas con el Covid-19 es un tema por la adjudicación directa, que realizó la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 31 millones de pesos para la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. No me queda claro si con el decreto de adjudicación directa, debería haber tres invitados como lo establece la ley de adquisiciones. Como integrantes de la comisión no podemos ser omisos de actos de corrupción, que se esté lucrando con la salud de los mexicanos.

“Estoy muy interesada en que la ASF ejerza sus funciones y los diputados tengamos que hacer. No podemos hablar de un discurso en contra de la corrupción, no podemos ser tapaderas de nadie sobre todo cuando se medra con la salud de los mexicanos. Creo que nuestra función es que debemos hacernos presentes, y no podemos estar esperando a que se finalicen las investigaciones (de la Secretaría de la Función Pública). Podemos solicitar todas las auditorías en tiempo real”, comentó.

Entonces el presidente de la comisión Mario Alberto Carrillo de Movimiento Ciudadano, se sumó a la posición de la morenista. Incluso suscribió cada una de sus peticiones: “¡Estoy de acuerdo!”, repuso.

No obstante, Tatiana Clouthier de Morena, le hizo cambiar de parecer. Con su estilo críptico, la aspirante al gobierno de Nuevo León por su partido, enmendó la narrativa de la reunión virtual al considerar improcedente denunciar probables actos de corrupción, cuando los precios se los insumos médicos se han disparado: “No podemos juzgar por lo que salga en los medios de comunicación por una compra. Me ha tocado ver como los precios de los ventiladores fluctúan en precio de seis mil dólares hasta 42 mil dólares y 60 mil dólares. Es oferta-demanda mundial, lo he platicado con el canciller (secretario de Relaciones Exteriores) Ebrard. ¡Una cosa es exigir luchar contra la corrupción y otra cosa son los precios!”.

“Sabiendo que estamos en una contingencia, me gustaría como ayudamos a la autoridad, en poder tener un acompañamiento en la compra. Hay temas en la mesa donde se presumen cosas que nos llaman la atención, y que esas cosas que nos llaman la atención pudieran supervisarse, y llamar a platicar y exhortar a la autoridad en salud, para que vayan gastando, la emergencia pone las cosas como están”, dijo

El presidente de la comisión le otorgó la razón a Clouthier con el siguiente argumento. “Un precio de cubre-bocas oscilaba en cinco pesos, tres meses después los precios no concordaban. Debe haber, no solo en el gobierno federal, sino en los estatales, precios de referencia. Tiene toda la razón porque lo que tenemos que hacer, es un consejo de monitoreo o acompañamiento, en este tipo de compras, que tienen dos características: son urgentes, pero por la velocidad se puede ser omiso. Tenemos que ser muy objetivos. Tenemos que ser enérgicos.

Para Gloria Romero (PAN) resulta propositivo “regular nuestras adquisiciones, cómo hacemos si por la emergencia sin licitación ni invitación, que el Estado compre en las mejores condiciones. Debemos de tratar de acompañar al gobierno federal y a los estatales. Que lleguen los equipos. Y que se compren en las mejores condiciones.”

Fue Marcela Velazco (PRI) quien propugno porque la Comisión de Vigilancia “tenga presencia en estas compras. Se han enviado recursos federales para compras, que se les de vigilancia porque se podrían estar ocupando en otras cosas. Queremos tener respuestas, y pedirle a la ASF que haga auditorias en tiempo real.”

Ruth Salinas de (Movimiento Ciudadano) propuso ampliar la rendición de cuentas en lo federal, estatal y municipal, y que las autoridades se esperen en elegir no solo los mejores precios, sino los mejores productos. “Esto no nos exime de hacer mejores compras, llegará el momento de que rindan cuentas por lo que han adquirido. Es momento de que se audite en este momento. Me sumo, me uno, que aunque los precios han cambiado, han aumentado, pero se observa que no se eligen los mejores productos.”

También Marco Andrade (Morena), refirió la compra de ventiladores a un precio mayor: “Estamos a favor de eliminar totalmente la corrupción ya sea este caso de León Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abierta una investigación, y en la ASF ya hay muchas peticiones de senadores y diputados para que se realicen las auditorías. Yo lo voy a suscribir, no vamos a solapar a nadie. Las autoridades competentes deben llegar a fondo.

“Es un nuevo gobierno, estamos a favor de la transparencia, si existió corrupción que se llegue a las últimas consecuencias no podemos prejuzgar. Y en los estados hay que revisar si los recursos destinados a los estados, que se revisen, y todos los recursos a los estados pedimos que se rindan cuentas. Que las investigaciones sean objetivas. No he dicho nada que haya prejuzgado a alguien, que se realicen las investigaciones”, comentó

El presidente de la comisión trató de darle un giro al tema: “No mencionemos nombres. La propuesta, para no suscitar discusión de estas cosas que salen, lo que nos preocupa es que haya señalamientos en la prensa. Es lo que menos necesitamos en el país. (Proponemos) que con la celeridad que se están haciendo las adjudicaciones directas, la Comisión acompañe en estos procesos de emergencia, para evitar esta quisquillocidad de los medios de comunicación que se están realizando. Sin señalar a nadie. Queremos apoyar que estas adjudicaciones directas se puedan hacer de la mejor manera.”

Así, Guadalupe Díaz (Morena), calificó de urgente y necesario “que intervengamos en todo lo que son las adquisiciones. En muchos de los estados -se presume- no se han ocupado los recursos para la pandemia. No podemos ser omisos. Hay que Bbuscar los procesos de adjudicación.”

No obstante ya había establecido el presidente de la comisión, no se enunciarían nombre de probables involucrados en actos de corrupción, Daniel Gutiérrez de Morena, insistió y fue más allá del tema de las adquisiciones gubernamentales: “Debemos fiscalizar en tiempo real. Nos preguntan en mi estado (Oaxaca) que qué hemos hecho en el caso del hijo de Bartlett, por eso pedimos al auditor que audite en tiempo real estas adquisiciones. Cuál es la opinión de los integrantes de la Comisión de Vigilancia a la iniciativa del presidente para reformar el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, porque también debemos dar certeza e información a los mexicanos de cómo se utilizan los recursos del pueblo de México.”