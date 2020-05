El plan de “nueva normalidad” es de aplicación voluntaria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de regreso a la “nueva normalidad” es de aplicación voluntaria y se respetará si alguna autoridad municipal o estatal decide no acatarlo.

“Aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir”, pero, subrayó, “ya está la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional destacó que “estamos en un momento estelar de la democracia en México y en esta etapa no vamos a variar, no van a a aplicarse medidas coercitivas; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Afirmó: “este plan es de aplicación voluntaria; primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades; la libertad para todo en lo más amplio posible.

“Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las característica propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatarlo, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”.

El plan de regreso a la #NuevaNormalidad consistirá en 3 etapas:



-18 de mayo. Reapertura de Municipios de la Esperanza (sin contagios)

-18 al 31 de mayo. Preparación para reapertura con protocolos sanitarios

- 1 de junio. Implementación de sistema de semáforo por regiones



👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/mVGJM85vA0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 13, 2020

López Obrador indicó que se estará informando constantemente sobre el plan, “hasta que todos sepamos de que se trata, porque en una primera exposición no es fácil de internalizar lo que significa. Nos va a llevar algún tiempo, pero ya estamos en esta etapa”.

Agradeció a los integrantes del gabinete su participación para la elaboración del plan, y resaltó la colaboración estrecha con los estados, en particular con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del estado de México, Alfredo del Mazo; de Oaxaca, Alejandro Murat; y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González –presentes en la conferencia matutina, donde esta vez no hubo preguntas de los medios de comunicación.

“Es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio”, dijo el presidente. La apuesta, agregó, es la responsabilidad del pueblo.