Ayuntamiento de Ures, Sonora, promueve controversias por Covid-19

El ayuntamiento de Ures, Sonora, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos controversias constitucionales por lo que considera omisiones de los gobiernos estatal y federal para detener la pandemia por el Covid-19.

Al gobierno federal le reclama específicamente el no haber intervenido para evitar el corte del suministro eléctrico a los usuarios que adeudan el pago por el servicio. Esta situación, argumenta, hace más difícil enfrentar a la pandemia: “Es importante señalar que actualmente no existen medidas de protección o políticas al no corte de servicio de electricidad destinadas a atender las necesidades de esta población, lo cual se traduce en la propagación de la enfermedad entre los habitantes de mi municipio.”

El municipio quejoso argumenta que estas medidas van contra los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, pues hacen imposible que los ciudadanos tengan acceso al agua, la cual se bombea con motores eléctricos.

En Ures, gobernado por Héctor Gastón Rodríguez Galindo, de extracción panista, se han tomado ante la pandemia medidas como restringir la entrada de personas de otros municipios, incluso a los turistas que acostumbraban visitar el lugar en Semana Santa.

Las autoridades municipales también promovieron ante la SCJN otra controversia contra el gobierno de Sonora, que encabeza la priísta Claudia Pavlovich, por el decreto que emitió el 24 de marzo pasado con medidas sanitarias para prevenir el Covid-19.

El ayuntamiento de Ures reclama que dicho decreto es insuficiente para prevenir, controlar, combatir, y erradicar la existencia y transmisión del coronavirus.