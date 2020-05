Van en tiempo el corredor del Istmo y el Tren Maya, informa López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que proyectos como el corredor del Istmo de Tehuantepec o el Tren Maya van en tiempo, y se otorgarán en el presente mes contratos para su construcción. En los siguientes meses, dijo, se destinará en promedio 100 mil millones de pesos por mes para dichos proyectos y distintos apoyos para la población.

Sobre el corredor del Istmo de Tehuantepec, indicó que “ya se está rehabilitando la vía y se están rehabilitando los dos puertos, Coatzoacoalcos y Salina Cruz, además se están definiendo los sitios para parques industriales”.

Recordó que el objetivo es unir países de Asia con la costa Este de Estados Unidos, en una especie de Canal de Panamá, pero con ferrocarril y con carga de contenedores. Además, en el corredor se van a establecer hasta 10 parques industriales para que se puedan llevar a cabo ensambles de productos, y puedan establecerse empresas.

Las empresas que asienten en dicho corredor, recibirán apoyos fiscales con reducción de pago de IVA de ISR, entre otros apoyos con el objetivo de crear empleos, explicó el mandatario este lunes en su conferencia de prensa matutina.

Adelantó que la próxima semana acudirá a la conferencia Rogelio Jimenez Pons, encargado del proyecto del Tren Maya para explicar el detalle de los contratos para iniciar a construir el tren, y señaló que en el presente mes se entregarán cuatro contratos a cuatro empresas que construirán alrededor de 900 kilómetros desde Palenque hasta Cancún.

Para mediados de junio iniciará el tramo de Cancún a Tulum, quedando dos tramos pendientes más.

“Ahora más que nunca necesitamos hacer esa obra porque va a significar, sólo en el tramo de Palente a Tulum, más de 100 mil empleos”.

Agregó que “estamos calculando en general, tanto en apoyos directos, como en estos proyectos, que vamos a dispersar un promedio de 100 mil millones de pesos mensuales, la mayor parte de ese dinero de manera directa”.

En referencia a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, anunció que el próximo lunes, tanto el responsable del proyecto como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentarán un informe al respecto, tanto sobre el avance de obra como de ejercicio de recursos.

“Va muy bien la obra, vamos avanzando en tiempo y presupuesto, y tenemos los recursos suficientes para inaugurar el 21 de marzo de 2022”, apuntó.

Recordó que, a la par, se apoyarán a 80 mil pescadores, a quienes recomendó cuidar y ahorrar recursos. “Esta es una de las lecciones que nos está dejando la pandemia… porque el modelo neoliberal es un modelo derrochista, materialista”.

Señaló que al igual que en la casa el dinero se debe ejercer entre todos, en el gobierno debe ser de la mismo forma. “Esto es lo que no han comprendido nuestros adversarios”, indicó.

Además, dijo que no debe haber una administración de los recursos para apoyos de cada beneficiado desde el gobierno, sino que sea la misma población la que ejerza su honestidad y cuide los recursos, “no al derroche, es un cambio en la forma de vida en general, no al dispendio, no al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable”.

Al señalar que México era de los países con mayor consumo de artículos de lujo, característica que dijo, no sólo era de empresarios, sino que lo “copiaron los políticos”, citó una frase de Salvador Díaz Mirón en la que indica que “nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto”.