Trasciende deceso de Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid

Ciudad de México. Diversos actores de la política nacional han dado a conocer a través de redes sociales sobre el fallecimiento de Paloma Cordero, esposa del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Aunque hasta el momento, nadie de la familia de la ex primera dama se ha pronunciado al respecto ni confirmado el deceso.

A través de Twitter, personajes como el ex titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón; la ex directora del Fondo de Cultura Económica y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar; el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, entre otros, han enviado sus condolencias a la familia De la Madrid Cordero por el fallecimiento.

Paloma Cordero, quien en unas semanas cumpliría 83 años de edad, fue esposa del ex presidente Miguel de la Madrid, quien gobernó México de 1982 a 1988, en ese periodo, la primera dama dirigió el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

De la Madrid murió el 1 de abril de 2012.