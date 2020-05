Senadores aplauden fallo de la Corte sobre “Ley Bonilla”

Ciudad de México. Senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron su beneplácito por la decisión histórica del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invalidar la denominada “Ley Bonilla” que ampliaba el mandato del actual gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, de dos a cinco años, y confirmar con esta resolución que son “un poder autónomo”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, escribió un mensaje en su cuenta personal de Twitter: “El principio de legalidad y la división de poderes garantizan vivir en un pleno Estado de derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la @SCJN en el caso #BajaCalifornia: seguramente sorprendió a escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la república".

A su vez, el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, se congratuló de que las y los ministros de la SCJN demostraron con valentía, responsabilidad y honor su compromiso con el país, al declarar inconstitucional por unanimidad el intento de prolongar el mandato en Baja California.

En un video difundido en sus redes sociales, Kuri declaró que los ministros sentaron un precedente que significa un antes y un después para el futuro de México, pero no sólo eso, "lograron frenar el deseo de hacer de la Constitución un traje a la medida a la ambición de un gobernante. Impidieron la intentona de Morena para darle un tiro de gracia a la democracia y al Estado de derecho en nuestro país".

Germán Martínez, senador de Morena, destacó en entrevista: “celebro que se haya defendido la Constitución. Se tienen que tragar sus palabras los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, al decir que la Corte estaba sometida a Morena o al titular del Ejecutivo la Corte hoy deja claro que hay una división de poderes, que hay una república viva y que no tiene dueño”.

Martínez dijo que desde el pasado 22 de octubre, a través de un escrito entregado a la Corte “pedí que se declara la inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla”, no lo estoy haciendo ahorita, lo mío no es oportunismo de hoy. Con esto queda claro que la Corte no es un resorte para que un gobierno se haga chico o grande. Con esto queda claro que nadie puede durar más de lo que dice la Constitución en sus cargos, ni un alcalde, ni un gobernador, ni los diputados o senadores ni el presidente de la república, todos estamos sometidos al imperio de la Careta Magna”.

La senadora priísta y expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu escribió un mensaje en redes sociales: “El voto unánime de la @SCJN contra la #LeyBonilla defiende el orden constitucional y democrático de nuestro país, haciendo valer la voluntad ciudadana que eligió un gobierno por dos años. No al fraude a la Constitución".

El coordinador der los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó, importantísima la decisión de la Corte , su resolución establece un precedente fundamental para el orden constitucional electoral mexicano y confirma a nuestro máxima tribunal como dique contra la ilegalidad".

El senador de MC, Clemente Castañeda, dijo que lo que “denunciamos en nuestra acción de inconstitucionalidad, hoy la SCJN lo ratifica con todas sus letras: la “Ley Bonilla” es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”.