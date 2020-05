Sedena trabaja en conclusión de hospitales abandonados: AMLO

Con la participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno trabaja en la conclusión de aquellas obras hospitalarias que fueron abandonadas en el sexenio pasadO, enfocándose principalmente en aquellos donde la construcción iba muy avanzada, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que en algunos casos no podrá continuarse porque tienen daños estructurales que hacen inviable continuar la obra.

El mandatario dio a conocer que en los próximos días entraría en operación un hospital que estaba abandonado en Morelos, que se sumaría a dos más que se construyeron en Oaxaca. Mencionó que uno de ellos fue edificado por el Grupo México y que el gobierno federal se ha enfocado en adaptar el equipamiento necesario para que entre en operación en Juchitán.

"Les dimos prioridad a los que estaban más avanzados, pero no quiere decir que los otros se van a quedar abandonados. Los que no tengan daños estructurales seguirán. No hace falta construir nuevos hospitales, salvo a lo mejor algunos. Lo que hace falta es terminar los que estaban abandonados porque era un tiradero de obras".