Argentina: "fracasó modelo de especulación financiera global", dice el presidente

Buenos Aires. “El mundo ya no será igual. Pero, a pesar de la incertidumbre, tenemos una certeza: sabemos que ha fracasado un modelo basado en la especulación financiera global. Un modelo que desprecia a la producción real, a los seres humanos y al medio ambiente. Sabemos que también ha fracasado el menosprecio por lo público y por estados preparados para proteger a sus ciudadanos. Estamos convencidos de que en el mundo por venir deberán estar en el centro los seres humanos, la justicia y la igualdad”, dijo el presidente argentino, Albero Fernández.

En una carta dirigida que compartió en redes, llamó a la población a cuidar lo logrado desde que comenzó el confinamiento para frenar la propagación del Covid-19, hace más de 50 días y acusó a los “voceros de la apertura económica” de presionar “con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena”.

“Hemos hecho un gran trabajo colectivo y obtenido los primeros logros. El más importante es haber podido reducir la velocidad del contagio. Ahora debemos cuidar esos logros”, dijo, y agradeció el comportamiento de la sociedad para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Carta del presidente @alferdez a los argentinos y las argentinas:



“Si cumplimos podemos seguir avanzando y si hay incumplimiento deberemos retroceder”, aseveró y criticó a los que piden el final del aislamiento al recordar que es tiempo de cuidados, no de temores infundados. “Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas”.

Más adelante Fernández sostiene que “no hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus”, y aseveró que este te año “habrá una enorme caída de la producción, muchas empresas pierden valor en días o semanas, se han destruido millones de puestos de trabajo y ha bajado intensamente el consumo”.

Destacó especialmente que desde el primer día de la cuarentena se trabajó para construir nuevos hospitales, preparar camas de aislamiento y contar con los insumos críticos necesarios en lo que se avanzó mucho y se continúa trabajando, pero también se tomaron” medidas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia, a partir de la situación que existía cuando asumí y sabemos cómo se agrava ahora la crisis económica en todo el mundo pero se han tomado medidas económicas dirigidas a apoyar a todas las familias, a los más vulnerables”.

"Un día, cuando esta situación haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad. Y también habremos aprendido nuevos hábitos de cuidado y de salud. En ese momento, recordaremos esta crisis inmensa, quizá más que otras que nos han tocado vivir (…) Cuesta mucho ver que finalmente nos vamos a reponer, vamos a salir, todos juntos y más fuertes que antes”, mencionó en la carta.