Dichos sobre médicos no pretendía generalizar; me disculpo: AMLO

Las afirmaciones en torno a que algunos médicos privilegiaban el lucro en su actividad no pretendían generalizar sobre un comportamiento de este gremio en su totalidad, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estas prácticas y actitudes es algo que permea en diferentes sectores, entre los empresarios, los periodistas, políticos y legisladores. Es un hecho que la medicina se mercantilizó durante el periodo neoliberal.

"Ni modo que haya un gremio puro, si hasta se robaban las medicinas, adulteraban los medicamentos", dijo López Obrador, quien señaló que "si lo entendieron así (como una descalificación general a los médicos) ofrezco disculpas".

Recordó que ha habido personajes históricos con formación de médico como Ernesto Che Guevara o el ex presidente chileno, Salvador Allende "¿Cómo voy a hablar mal de los médicos si a mí me salvaron la vida unos médicos?".

López Obrador acotó que "Hay algunos que están dominados por la ambición, por el lucro. Hay hospitales que lo primero que piden es la tarjeta de crédito. A eso me referí. Y no es hablar al tanteo. Cuantas operaciones se hacen sin necesidad. O no existe eso. Desde luego no podemos generalizar"