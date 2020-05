Entre miedo y esperanza, personal médico enfrenta a diario el virus

“La Secretaría de Salud nos dio nada más una batita más transparente que un baby-doll, un cubrebocas sencillo, una botellita de gel, un jaboncito como el de los hoteles y un par de guantes. Estoy más que molesta, porque mi riesgo aumenta al N por ciento y nadie me confirma si los cuerpos que veo son de Covid o no, y me tengo que exponer al revisar el cadáver”, afirma.

Aunque el nosocomio donde trabaja Juan Carlos afortunadamente no está saturado y los médicos cuentan con el equipo que necesitan para laborar con seguridad, no deja de haber carencias: hay pocos overoles y botas quirúrgicas y los cubrebocas N-95 no sellan del todo bien, lo que ha obligado a los médicos a comprarse su propio equipo.

El miedo que sienten Carmen y otros compañeros aumentó luego de saber que hace apenas unos días falleció otro médico legista.

No me quiero volver a deprimir como el fin de semana pasado que para mí fue devastador, pero veo un panorama bastante sombrío, porque lo que estamos haciendo es como entrar a la guerra encuerados, ya no digamos sin fusil .

En Guadalajara, Jalisco, Clara, una enfermera que da atención a pacientes particulares, y quien, apesar del clima de agresiones contra el personal sanitario, ha tenido que seguir trabajando a sus casi 60 años. Hace un par de semanas, cuenta, un camión de pasajeros se negó a detenerse para que ella subiera, a pesar de que en el vehículo había espacio suficiente e incluso algunas personas querían descender en ese mismo punto. Ella cree que la razón fue el miedo que generó su uniforme blanco y su cofia.

“El chofer nada más me hizo un gesto con la mano, como pidiéndome perdón. Una muchacha que estaba ahí me dijo: ‘lo bueno que no le hicieron nada...’. Una hija de una paciente que atendía me pidió que ya no vaya, porque la sicosis está a todo lo que da y no quiere arriesgar a su mamá. Estoy triste, porque mi esposo requiere de hacer gastos médicos y no alcanzamos a pagar todo”, cuenta.

En la capital del país, Miriam Acosta, también médico legista, se queja de la falta de condiciones materiales para hacer su trabajo, pero señala con tristeza que el principal obstáculo para vencer al Covid-19 no es la falta de organización del gobierno ni el propio virus, sino la actitud de la mayoría de la gente.

“Las personas no están entendiendo la cuarentena, les está ‘valiendo’ y no están conscientes de lo que está pasando. Muchos no dimensionan la etapa crítica en la que estamos y es increíble la cantidad de gente que nada más nos dice: ‘pues de algo me he de morir’”.