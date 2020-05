Valle de México: 33 hospitales ya no tienen camas para Covid-19

Ciudad de México. Al menos 33 hospitales destinados a la atención de pacientes con Covid-19 no tienen disponibilidad de camas en la zona metropolitana del valle de México, cuando se espera alcanzar el mayor número de casos críticos en la región.

El reporte diario de infraestructura hospitalaria, emitido por las autoridades federales y locales de salud, revela que los principales nosocomios como los institutos nacionales públicos y hospitales de alta especialidad que fueron reconvertidos para pacientes con SARS-CoV-2, ya alcanzaron su máxima capacidad.

En tanto, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez, señaló en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del organismo que las unidades médicas destinadas a la atención de pacientes con Covid-19 presentan un alto nivel de ocupación con una fluctuación variable.

En el caso de la Ciudad de México, estado de México y Culiacán, donde se registra la mayor demanda, están ocupadas entre 70 y 80 por ciento de camas. Sin embargo, aclaró que en el instituto ha bajado la demanda de internamientos con necesidad de ventilador. Tenemos capacidad para recibir pacientes . Agregó que hasta el momento la ocupación de camas en los hospitales de Tabasco es de 67 por ciento; Guerrero y Campeche, 58 por ciento. El resto está por abajo de 40 por ciento, indicó.

Arduas batallas en el Hospital Juárez contra Covid-19





30 de abril de 2020. Las huellas de una larga jornada de trabajo son evidentes en los rostros de médicos, personal de enfermería y camilleros del Hospital Juárez de México, cuando después de 8 a 10 horas se retiran lentes de seguridad, mascarillas, gorros y trajes. El personal llega al área denominada "transfer", donde se colocan su equipo especial antes de ingresar al área de pacientes de Covid-19. El buen ánimo prevalece en unos tras el incentivo recibido por niños, quienes les regalaron dibujos para agradecer la labor que realizan. Los trabajadores se conmueven y de inmediato los colocan en la pared. "Esto nos ayuda a seguir", dice una enfermera mientras continúa con el ritual de equipo de protección para poder terminar su jornada y regresar a su hogar.

Una carta, el remedio para los sentimientos de los enfermos

Personal de enfermería y trabajo social del Hospital General de Zona número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlatelolco, estableció un canal de comunicación entre pacientes y familiares a través de cartas, en las que expresan sus sentimientos y el deseo de salir delante de este mal.

Aislados, debido al elevado riesgo de contagio, decenas de enfermos que convalecen por el Covid-19 envían y reciben muestras de cariño. Luis Gerardo, quien permanece hospitalizado, escribe: Mamá, papá, antes que nada quiero saber cómo está mi hija. Sé que es un momento difícil lo que estamos pasando, pero me están dando la opción de intubarme para ayudarme a respirar, quiero que ustedes me ayuden a elegir la mejor opción y si en algún caso ya no puedo despertar, quiero que sepan que los amo a ustedes y a mi hija. Los quiero mucho. Gerardo .

En trozos de hojas de papel, madres, hermanos, esposos y compañeras mandan recomendaciones y consejos: Gracias hija. Pórtate bien para que no te regañen, estudia mucho y deja el celular. Te amo. Zoe .