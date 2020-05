Opiniones de ex secretarios de Salud, con intereses partidistas: AMLO

Las opiniones de ex secretarios de Salud sobre la estrategia del gobierno ante la pandemia de Covid-19 “tiene que ver con intereses políticos partidistas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y recordó que dejaron el sistema de salud en ruinas. “No miento, lo estamos levantando. Imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas”.

El mercantilismo llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud, dijo. Añadió que dejaron un “cementerio de hospitales y centros de salud abandonados, inconclusos, por todo el país” y con el Seguro Popular no había medicinas, ni médicos y sí mucha corrupción.

Al expresar toda su confianza en el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, resaltó que “antes los médicos sólo buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes? –le preguntaban-. Me duele acá doctor –respondía-. No, qué tienes de bienes”, comentó.

El presidente afirmó que “eso no son los doctores Alcocer y Hugo López-Gatell. Es otra cosa completamente distinta, pero (los ex secretarios de Salud) tienen derecho a manifestarse, a criticar. El nuestro es un gobierno democrático, respetuoso de todos”.

Dijo: “nosotros le tenemos mucha confianza al doctor Alcocer, es un científico, pero además un hombre honesto. No me vayan a decir que no sabe de medicina el doctor Alcocer, porque ha estado en el Instituto de Nutrición, años como médico y como investigador; Premio Nacional de Ciencias.

“El doctor Hugo López-Gatell, que es a quien más cuestionan, lo mismo. Un académico de primer orden, con muy buena formación, con cultura general. Una gente honesta, humanista, con una postura en favor de la gente, en favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud.

Recordó que el extinto Seguro Popular “ni era seguro, ni era popular. No había medicinas, no había médicos y mucha corrupción, muchísima. Entonces es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo, pero qué bueno que hay este debate.

“Los ex secretarios de Salud tienen todo el derecho de opinar, de manifestarse, de criticar, de disentir, pero es la gente la que tiene que opinar sobre esto”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador invitó a hacer una investigación sobre hospitales abandonados; cuántos quedaron en Chiapas, en Yucatán. “No sé quién era secretario de Salud entonces, pero me tocó ir a Ciudad Juárez a un hospital que inauguraron, pero nada más pusieron la fachada como escenografía. Se cortó el listón y lo dejaron inaugurado; adentro quedó en obra negra. desde luego que lo cobraron”.