Gobierno no oculta cifras sobre Covid-19: vocero de Presidencia

El gobierno de México “no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios”, señaló el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, a través Twitter.

“Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, aseguró.

The New York Times publicó que según fuentes de información “confidencial” consultadas por el periódico estadunidense, el gobierno de la capital mexicana no estaría informando "de cientos, posiblemente miles de muertes” por Covid-19.

En tanto, el diario español El País estimó con base en datos oficiales del sistema de salud, que el número de contagiados en México desde el inicio de la pandemia se sitúa entre 620 mil y 730 mil. “La inmensa mayoría de ellos lo han cursado, naturalmente, de forma leve”, estableció.