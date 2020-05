Para reactivar al país hay que eliminar curva de contagios: diputados

Ciudad de México. La reapertura en sectores focalizados de la producción nacional, debe aguardar a que se elimine la curva de contagio de Covid 19, y en consecuencia vincularse con las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y Canadá, a través de una mesa de coordinación entre los tres países, consideraron el PRI y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Por el Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza expuso que “el cuidado a la salud y la economía debe ir de la mano para evitar una segunda ola de contagio, que sea peor a la primera. Por ello, la reactivación económica de los sectores automotriz, manufacturero, industrial y comercial debe hacerse de forma vinculada a la cadena de valor en Estados Unidos y Canadá.

“Así, es indispensable establecer coordinadamente en los tres países los protocolos de salud y seguridad para proteger a las y los trabajadores en cada uno de los sectores de la economía. Se requiere una mesa de coordinación permanente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las oficinas de comercio de aquellos países con participación empresarial, obrera y de expertos en salud pública para dicho fin.”

Por su parte, Martha Tagle de Movimiento Ciudadano adujo que “no se pueden abrir las actividades económicas en México hasta que ya se haya eliminado prácticamente la curva de contagios, y se requiere una planificación para una apertura ordenada, con medidas sanitarias para evitar el rebote.

“Es claro qué hay presiones económicas, pero éstas crecen en México por el manejo errado en materia económica, sin que hasta la fecha haya una política gubernamental en materia fiscal que busque atenuar los impactos económicos en el sector productivo.”

No obstante, insistió en que México no debe “actuar por las presiones de EU en adelantar la reapertura de las actividades económicas ya que eso es suicida, pone en riesgo la vida de las personas. Los países europeos, que van al menos un mes y medio de adelanto en la emergencia sanitaria, aún no han abierto sus economías, y se plantean una apertura escalonada, tomando medidas de distancia y sanitización, para evitar el rebote.

“La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado el riesgo de rebote del Covid. Así que adelantar la apertura en México, terminara por ser más costoso en vidas y económicamente. Nos parece que esta presión desde EU es lo que ha estado de por medio en ‘los apoyos’ que ha gestionado para México.”