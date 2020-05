"Ni sueñen" que contraeremos deuda para apuntalar economía: AMLO

Ante la nueva propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de contraer deuda para apuntalar la economía nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó, "sin ofender a nadie" que esas estrategias "ni las sueñen", ya se acabaron, si hay que rescatar a alguien será a los más necesitados.

"Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea, el empresario, el que asuma la responsabilidad o los socios, o los accionistas, porque el estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios. se tiene que poner por delante el interés general".

Durante su conferencia matutina señaló que él CCe está en su derecho de hacer los planteamientos frente a la crisis que considere pero lo que establece el artículo 25 de la Constitución, hay una rectoría del Estado en la política económica. "No puede ningún grupo imponer su política, corresponde al Estado, al gobierno federal. Con todo respeto no vamos a continuar con más de lo mismo"

Dijo que en esta coyuntura se va a privilegiar la atención a los pobres porque es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al estado para rescatar a empresas o instituciones financieras en quiebra. "Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan. No regresar al Fobaproa, se bancos quebrados, banqueros ricos. No socializar pérdidas y privatizar ganancias. ¿Como se va a convertir en deuda pública las deudas privadas?, no coincidimos"

No se puede regresar al pasado donde los rescates no sólo fueron onerosos sino que también dieron pauta para una gran corrupción, donde inflaron los avalúos en la compra de cartera vencida que adquirió el gobierno federal en el marco del Fobaroa que costaría 180 mil millones de pesos y ha costado billones

Cuestionado sobre la petición del CCE de un encuentro para buscar opciones, López Obrador virtualmente desestimó la posibilidad de un encuentro personal con sus integrantes.

"¿Tú tienes contacto con el Consejo Coordinador Empresarial, verdad?" Cuestionó a la secretaria de Economía, Graciela Marquez, quien asintió. "Nada más que quede claro -agregó López Obrador- que quede claro, esto no se puede resolver en lo oscurito. No vamos a continuar con el Modelo fallido de rescates de corte neoliberal".

López Obrador abundó en las diferencias en la propuesta "de hacer más de lo mismo" porque se pretendía posponer el pago de impuestos. "Si lo hacemos y nos quedamos sin presupuesto y no estaríamos otorgando los créditos a los pequeños empresarios y empresas familiares ni ayudando a los pobres. Entonces si, se nos viene un estallido social" . Además ello, sería volver a la cultura para no pagar impuestos, cuando ahora lo que se ha promovido es prohibir la condonación de impuestos.

"Sé que se sienten incómodos, pero se tienen que ir acostumbrando".

La otra propuesta era acudir a la deuda, " pues estamos enfrentando esta adversidad son contraer deudas" porque hacerlo es comprometer el futuro de otras generaciones"