Diputadas piden no reducir recursos a refugios de mujeres violentadas

Ciudad de México. Una reducción al presupuesto destinado a los refugios de mujeres indígenas y afro descendientes en el país, propició que el grupo de trabajo plural de igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados, reaccionara con un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con objeto de “no reducir los recursos del Anexo XIII de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2020, y que estos sean considerados como programas prioritarios durante la emergencia sanitaria por Covid 19”.

En conferencia de prensa virtual, a la cabeza de las diputadas de ese grupo, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (PAN), Lorena Villavicencio y Nayelli Fernández (Morena), Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), Guadalupe Almaguer (PRD), Olga Sosa (PES), y Erika Sánchez (PRI), reprocharon la posibilidad de una reasignación de dinero del ramo destinado a proteger a la mujer de los actos bárbaros de violencia, y también la emprendieron contra el presidente de la República.

“Este es un exhorto al gobierno para que el gobierno respete lo que establece la ley, están obligados a cumplir con el articulo de que no pueden ser utilizados los recursos para el destino de la defensa de la mujer”, repuso Laura Rojas.

Lorena Villavicencio, fue mordaz y reclamó que la violencia no terminará con ningún llamado a portarse bien:

“Lamentablemente el presidente de la República tiene datos distintos a los que se han publicado en el Secretariado Nacional de Seguridad. Nosotros tenemos la atribución en materia presupuestal, y todos los diputados (deberíamos) hacer una valoración que es lo que tendríamos que definir. Se deben salvaguardar el tema sanitario, el tema económico y el tema de la violencia que no se termina con llamados para que la gente se porte bien.

La primera petición al presidente de la República es que cumpla con el articulo 58 de la Ley de Presupuesto, y pedirle al presidente que nos envié una lista de las reasignaciones. Ya se anuncio el recorte a los centros de refugios a mujeres indígenas y afro descendientes.”

También Nayelli Fernández (Morena), se sumó a su compañera, y si bien es comprensible reorientar el gasto público en momentos en que se vive ésta emergencia, “no se puede desviar el dinero destinado a enfrentar los casos de violencia contra las mujeres.

¡Que la Secretaría de Hacienda no utilice los recursos destinados para la defensa de las mujeres! Al momento son 19 mil casos denunciados por violencia contra las mujeres.”

En su turno Guadalupe Almaguer (PRD), también coincidió con Villavicencio. “Que no se minimicen, ni se hagan invisibles los derechos de las mujeres. La realidad que viven las mujeres y las niñas mexicanas no se aminoran con declaraciones, los únicos datos existentes son los de las mujeres asesinadas y los de la violencia sexual. Con diálogo hay que hacerle entender al Poder Ejecutivo la responsabilidad que conlleva ejercer el poder. Las cifras del Secretariado Nacional son las que tiene la Secretaría de Gobernación. Vamos a seguir que se cumpla la ley. El Ejecutivo no puede soslayar la realidad, qué es lo mas importante: enfrentar la violencia contra las mujeres.”

A decir de la representante perredista, “si se anunciaron el recorte para las casas de resguardo de las mujeres indígenas y afro descendientes, le pedimos al presidente que sea presidente para todas y todas, y que utilice los únicos datos reales que existen que son los del Secretariado de Seguridad Pública.”

En esa línea, Olga Sosa (PES), refirió que “estamos en un momento crítico porque muchos grupos poblacionales están alerta de las erogaciones de igualdad de genero. Las agresiones han aumentado en este confinamiento, me sumo a este exhorto para que la SHCP no disminuya los recursos destinados a las mujeres. Lo que debemos hacer es irnos a la fuente directa que son las del Secretariado, el mismo doctor Hugo López Gatell, reconoció que la pandemia de la violencia a aumentado y lo verdaderamente trágico que veo es la violencia que sufren todo los días las mujeres.”

También, Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), adujo que “todo el presupuesto que esta etiquetado en anexo 13 del presupuesto no rebasa los 100 mil millones de pesos, y es insuficiente para la defensa de las mujeres, y enfrentar la gran pandemia que es la violencia contra las mujeres. Esos recursos son mínimos, pero son necesarios para poner a salvo la vida de mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, que se cumpla con la ley. Nos parece que son recursos encaminados a la defensa de la mujer y son recursos son prioritarios.”

Para Erika Sánchez (PRI), es “urgente la coordinación que debe existir entre todas las instancias, pero desafortunadamente hay un vacío por todas las mujeres que llegan a las fiscalías y son violentadas. Todos tenemos que generar alternativas y disminuir estos índices que desafortunadamente el presidente de la República no ve, esta negligencia institucional. Lo que pedimos al presidente es respeto.”