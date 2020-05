Agrupaciones de seguridad colaborarán con autoridades de 4 estados

Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) acordaron colaborar como auxiliares en las labores de vigilancia durante la pandemia de Covid-19 con las secretarías de Seguridad Pública de los estados de México, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa, para reportar cualquier emergencia que se desarrolle, entre ellos posibles saqueos en tiendas de autoservicio, la ubicación de tumultos de personas, cualquier emergencia policial y de salud, como ya se realiza desde principios de abril en la Ciudad de México y Nuevo León.

Los integrantes de Asume se reunieron de manera virtual con los funcionarios estatales nombrados por gobernadores o secretarios de seguridad pública para coordinarse, señaló Armando Zúñiga Salinas, presidente de los empresarios de la seguridad privada, quien agregó que están a la espera de una respuesta por parte de los estados que aún no lo han hecho, “porque creemos que hasta el momento el acuerdo ha sido benéfico para todos”.

Consideró que lo que ha generado mayor preocupación en el sector durante la pandemia han sido los saqueos a comercios, luego la violencia contra los médicos en los hospitales y ahora la violencia doméstica.

La Asume aseguró que los convenios se llevan a cabo como resultado de la declaración de las medidas de seguridad sanitaria dictadas por la Secretaría de Salud federal, al catalogar las acciones de la industria de la seguridad privada dentro de las esenciales, por ello pueden seguir sus actividades durante la pandemia, y de la circular del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, para que las empresas formales del sector, debidamente identificadas, continúen desarrollando su trabajo de manera normal, con las medidas de prevención e higiene suficientes.

Agregó que a partir de estas decisiones gubernamentales, los dirigentes de las 32 asociaciones más representativas de la seguridad privada llevan a la fecha siete reuniones virtuales, con el fin de coordinar los trabajos de colaboración con autoridades para prevenir el delito, objetivo , dijo, que se ha logrado hasta el momento porque salvo los primeros casos que se dieron a mediados de marzo tras algunos saqueos, la respuesta de autoridades y la colaboración de las empresas de seguridad privada, lograron reducir al mínimo estos actos de rapiña.

“Todo va marchando bien en nuestra colaboración, pero tampoco nos confiamos. Estamos atentos a las concentraciones, vigilando las redes sociales, las concentraciones cerca de las tiendas, para evitar los saqueos, los robos a empresas o, incluso, la extorsión telefónica” añadió Zúñiga Salinas

Saqueos no han sido por hambre

En el tema de los saqueos, expresó que “ahora sí las autoridades han estado en su papel; hubo gente detenida, aunque salieron después por cuestiones del sistema de procuración y administración de justicia, pero ese es otro asunto. Lo que sí ve la gente, de momento, es que sí están deteniendo a los que van a saquear, entonces eso ha servido como ejemplo para que no se sigan dando y ahí se demuestra que la impunidad es la que motiva que siga creciendo la delincuencia”.

Sin embargo, alertó a las autoridades que aún no responden el acuerdo de colaboración, que “obviamente, en cualquier momento pueden resurgir los saqueos, dependiendo de la forma como se vaya afectando la economía y la falta de trabajo; ahora no se puede decir que los saqueos han sido por hambre porque lo que se llevaban eran aparatos electrodomésticos, sobre todo pantallas de TV. Pero ojalá y no lleguemos a un punto donde la gente tenga hambre a tal grado de que salga a robar”.

Por el momento, expuso Armando Zúñiga Salinas, las autoridades les han solicitado que pongan su atención en hospitales y reporten cualquier movimiento sospechoso, como el que se presentó en una clínica de Ecatepec.