Pide Sandoval Íñiguez no prolongar más cierre de iglesias

Ciudad de México. El arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, pidió al Episcopado Mexicano que no prolonguen más el cierre de las Iglesias pues hay fieles que lamentan no poder celebrar misas y recibir la comunión.

“Fue muy drástica la disposición de cerrar todos los templos, de prohibir que gentes en grupitos, de a poquitos, lleguen al templo a rezar al santísimo”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Además, mencionó que en esta “dizque pandemia, será o no será”, no se ha procedido con un sentido de equidad.

Sobre todo, dijo, “cuando hay tantos lugares abiertos. Eso es lo que más extraña y duele”. Añadió que “platicando” con muchas personas lamentan que las Iglesias estén cerradas, “que no puedan participar presencialmente en la misa sino a través de medios electrónicos, que no puedan recibir la comunión, que no puedan confesar sus pecados”.