Operan ya planes DN-III y Marina contra la pandemia

Ayer entraron en operación los planes DN-III y Marina de ayuda a la población para respaldar la estrategia contra la epidemia del Covid 19, en especial en los seis estados donde la situación es más crítica –Ciudad de México, estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo–, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que la expansión de casos de Covid-19 ha sido dispareja en el territorio nacional, por lo que reiteró la posibilidad de que el día 17 de este mes se inicie la reactivación en los municipios con poca afectación.

No hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención , afirmó López Obrador, y estimó que se ha podido reducir al mínimo el dolor, si se compara con lo que desgraciadamente ha pasado en otros países .

Para el Presidente, incluso ya se ve la luz al final del tunel , confiando en que el resto del país comience el retorno a la normalidad a partir del primero de junio.

Consideró que lo sucedido en el Hospital Las Américas, en Ecatepec, fue una falta de información a los familiares de los pacientes con Covid-19, situación que deberá corregirse, pues, dijo, no vamos a mentir, no vamos a engañar como antes se hacía. Es conveniente informar y volver a hacerlo . Mencionó que ya se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia en los nosocomios, pero no queremos militarizar los hospitales, no es necesario, si acaso que haya protección .

En sus valoraciones, ha habido dos factores que han ayudado a México a atenuar el impacto de la epidemia, entre lo que destacó que, a pesar de la tragedia, del dolor, se tuvo la suerte de que esta pandemia surgiera en China e impactara primero en Europa, provocando mucho daño en esas regiones, pero eso dotó de mayor tiempo al país para preparar la estrategia.

Las entidades críticas

Otro factor ha sido la evolución del Covid-19, cuyo impacto no ha sido parejo en el territorio nacional, concentrándose en gran medida en los seis estados críticos, lo cual, dijo, permite dirigir los esfuerzos en las zonas más afectadas. Se apoyará al resto de las entidades conforme se vaya requiriendo la atención.

En su momento, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que con la instrumentación del Plan DN-III se pondrán a disposición 13 hospitales militares; operará el Ejército 32 más que están adscritos administrativamente al Instituto de Salud para el Bienestar, y 48 unidades operativas (34 para hospitalización y 14 para terapia intensiva). En el valle de México se cuenta con 12 instalaciones médicas y cuatro unidades operativas en reconversión.

Adicionalmente, se han integrado 38 almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo resguardo militar, desplegándose casi mil elementos, pues también se han integrado zonas sanitarias en cinco aeropuertos. Agregó que ya se ha contratado a 4 mil 225 profesionales de la salud para atender todas estas instalaciones, además del personal médico, especialistas, enfermeras, todo el esquema de sanidad militar que está apoyando la emergencia.

Sólo faltan 347 profesionales de la salud por contratar.