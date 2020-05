Justicia no es asunto de consultas, responde Calderón a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó iniciar un juicio en contra de su antecesor Felipe Calderón a menos que en una consulta se decida lo contrario, este agradeció “la buena intención” del político tabasqueño, pero la “justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes.

“Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, escribió en sus redes sociales.

Calderón, quien abandono el PAN y ahora busca constituir un nuevo partido político, sugirió al jefe del ejecutivo federal concentrarse en la pandemia, “la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor del México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo”.

Calderón señaló lo anterior luego del debate generado porque presuntamente en su gobierno se sabía de los supuestos nexos de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad, con el narcotráfico.