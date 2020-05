Hemos reducido hasta 75% cifra de contagios de Covid-19: López-Gatell

Ciudad de México. En México hemos reducido hasta 75 por ciento la cantidad de contagios de Covid-19 por la aplicación de las acciones de sana distancia, aseguró Hugo-López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Previamente, en la conferencia matutina presidencial, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó: “Es muy claro que el Covid ha derrumbado la economía mundial”.

Alcocer manifestó que tras la pandemia surge la emergencia de “un nuevo científico, una nueva forma de pensar la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y sí a la interpretación nacional de los datos, haciendo a un lado –o sea, no fácil,- los engañosos ganchos del mercado, sabemos que no escucha el canto de las sirenas”.

López-Gatell manifestó que sin las intervenciones de sana distancia, en el país “habríamos tenido muchos más casos en una forma precipitada".

Afirmó: “Se está haciendo más lenta la epidemia. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana porque eso querría decir que no tenemos una epidemia”.

Desde el 3 de enero “nos preparamos con distintos planes de organización” y resaltó la aplicación de la jornada de sana distancia a nivel nacional, la reconversión hospitalaria y el convenido firmado con hospitales privados, entre otros.

“Logramos duplicar la capacidad instalada para poder atender a las personas, pero seguimos llamando a quedarse en casa ahorita, porque estamos en la parte más intensa de transmisión en cinco zonas”. Estas son, Ciudad de México y zona metropolitana; Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo.

Estamos aplanando la curva, lo que significa que si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos en una forma muy precipitada. Hemos reducido entre el 60 y 75% los contagios. 2/2 pic.twitter.com/vmLssLx3wE

Ante la emergencia sanitaria, López-Gatell resaltó que se logró duplicar la capacidad instalada para poder atender a las enfermos del virus y recordó que hay 754 hospitales Covid, con 31 por ciento de camas ocupadas.

En la Ciudad de México, en cambio, se tienen 69 por ciento ocupadas y “seguimos trabajando en expandir la capacidad; se van a reorganizar cinco hospitales adicionales y se está construyendo la unidad en el autódromo. Todavía hay capacidad de reserva, pero nos vamos adelantando para que no lleguemos al límite”. En la capital del país, la disponibilidad de camas con ventilador es de 39 por ciento.

Por otro lado, el director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez, dio a conocer que se hizo una reprogramación en el otorgamiento de créditos personales para incrementar en 18 por ciento el monto individual, hacer una reducción de tasas de intereses y para la realización de sorteos electrónicos. Ayer se llevó a cabo el primero.

El fondo para otorgar 672 mil 200 créditos personales es de casi 35 mil millones de pesos.