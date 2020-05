Deberá SFP investigar compra de ventiladores a Cyber Robotics: AMLO

La Secretaría de la Función Pública deberá investigar el proceso de asignación de contrato para la compra de ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, presumiblemente al precio más caro, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consideró que hay una deliberada intencionalidad de desacreditar a su gobierno aún en esta coyuntura sanitaria.

"En este caso la secretaria de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y la investigación y si resulta responsable esta persona debe ser sancionada igual que el funcionario que entregó este contrato. Lo que está en el fondo es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno, les molesta mucho la transformación".

Durante su conferencia de prensa, también salió en defensa del desempeño del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel quien ha sido cuestionado desde algunos medios de información para descalificarlo. Hay una campaña contra el subsecretario, a quien dio su respaldo por considerarlo un especialista cualificado con capacidad de exposición. .

En este contexto volvió a cuestionar al papel de "la mayoría de los medios de comunicación, es una tras otra. Los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, quemaban incienso a los gobernantes ahora se convirtieron en críticos severos de nuestro gobierno, pero no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades". Más adelante Dojo que lleva ya 40 años de ataques, por "eso soy inmune a la calumnia"

López Obrador dijo que no se han detenido contra la tragedia y han emprendido una campaña contra López Gatel porque "quisieran que no se manejará este asunto con responsabilidad, que no tuviésemos expertos, que todos opinaran". Para el presidente hay molestia porque se designó a un solo vocero porque quisieran "que todos opina afán, que hubiera declaraciones de todos, entrevistar a muchos y enrarecer el ambiente y decir que no eran los muertos ni casos que dicen".

"Le digo a los conservadores que una vez que pase la pandemia volvamos a la confrontación política, ideológica, que es parte de la democracia, pero que no mezclemos ahora lo relacionado con la pandemia, no se involucre esto con lo político electoral. Si esto no se puede, vamos a ser respetuosos de sus manifestaciones".

Por otro lado, en torno al caso positivo a coronavirus del titular de la Lrofeco, Ricardo Sheffield y los posibles contagios, dijo que se ha seguido el protocolo correspondiente de seguir la cadena de contactos, aunque no abundó más.

Por otro lado, ante los sucesos registrados el viernes pasado CEN el Hospital Las Américas de Ecatepec, consideró que se debió a una falta de información. Señaló que dará conocer información es fundamental para evitar estos acontecimientos porque ahora ya no se va a ocultar nada.

"Hay vigilancia en los hospitales, está ayudando la Guardia Nacional, pero no queremos militarizar a los hospitales,hay periodistas que se hacen pasar por médicos, porque quieren encontrar enfermos no atendidos".