Iglesia pide a fieles tener paciencia en la semana pico de Covid-19

Ciudad de México. A días de que la capital del país alcance su punto máximo en contagios de Covid-19, previsto para el 6 de mayo, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a sus fieles tener paciencia y permanecer en casa para evitar la propagación del virus.

“Ya llegará el tiempo en que regresaremos a nuestras actividades. Seamos positivos y creativos durante este periodo de prueba y de contrariedad y también para el momento en que podamos reincorporarnos”, indicó la Arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal Aguiar Retes.

En la editorial que publica hoy en el semanario Desde la Fe -su órganos de difusión-, la Iglesia destacó que “una de las virtudes más grandes desde el punto de vista humano y desde la fe es la paciencia. Ella es siempre beneficiosa para nuestra vida, pero especialmente necesaria en los momentos de prueba y dificultad”, afirmó.

La paciencia, insistió, “disipa el temor, la ansiedad y la angustia”. Además, “se acrecienta poco a poco poniéndola en práctica y, sobre todo, pidiéndola a Dios. Ella no exige resultados inmediatos según las propias expectativas. En este tiempo de pandemia debemos acatar pacientemente las indicaciones que nos dan las autoridades. Ciertamente hay muchas cosas que no podemos hacer: no podemos ir a comer juntos a un lugar, ir a la escuela ni tampoco podemos ir a misa”.