Dramático, que no todos identifiquen aún gravedad del virus: López-Gatell

Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó de dramático que no haya llegado información a todas las personas que aún no identifican al Covid-19 como epidemia grave, que puede causar la muerte de pacientes, aparentemente en buen estado, en pocas horas o minutos.

Tras lamentar el deceso de un paciente, cuyos familiares irrumpieron el viernes en el Hospital Las Américas, del Instituto de Salud del estado de México, ubicado en el municipio de Ecatepec, destacó que este fenómeno de desconcierto y sorpresa tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de lo que quiere decir Covid grave, que es una enfermedad que causa neumonía, una inflamación de los pulmones, por lo que las personas pueden perder la vida, principalmente porque no pueden oxigenar la sangre .

Espero, dijo, que en esto no esté involucrada la desinformación, cuando hay personas que propagan desinformación o cuando hay medios de información que propagan desinformación, espero que no sea causado por esto. Eso me parece grave .

En la conferencia que se realiza cada tarde en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se informó que el número de decesos acumulados en el país alcanzó 2 mil 61, de los cuales 89 corresponden a los reportados ayer, cifra menor a los 113 contabilizados entre jueves y viernes, López-Gatell dijo que en el video de los hechos, difundido en redes sociales, “nos presenta al parecer a la mamá de la persona que perdió la vida, y decía: ‘yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió’.