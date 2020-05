Pandemia y mala práctica política / Eric Manheimer*

Cada sociedad determina su tasa de mortalidad.

Hace más de un siglo, el médico Hermann Biggs, comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y egresado del Colegio y Hospital Médico Bellevue en 1883, quien combatió epidemias de cólera, tuberculosis, tifo y difteria combinando enérgicas medidas sanitarias con los trascendentales descubrimientos científicos de finales del siglo XIX, escribió: La salud pública se puede comprar .

Es útil en este momento remontarnos en la historia para entender cómo epidemias anteriores han fortalecido la voluntad política. El movimiento sanitario del siglo XVIII, encabezado por Edwin Chatwick, logró que se aprobaran las primeras reformas de salud en coordinación con el Estado, las cuales promovían el abastecimiento de agua limpia y otras mejoras públicas. Al identificar el bacilo que causaba la tuberculosis en 1882, Robert Koch, ganador del premio Nobel, inició la era científica de la bacteriología.

Biggs era tanto patólogo como experto en sanidad, y reconoció la urgencia de impulsar la voluntad política para apoyar las medidas sanitarias más inteligentes, con base en lo mejor del conocimiento científico, para combatir la bacteria letal que causaba la epidemia. Sabía que las patologías sociales de la pobreza, la falta de acceso a la atención de la salud, el hacinamiento en la vivienda, la desigualdad racial y de género, la corrupción endémica, la falta de regulaciones ambientales y demás factores obstruían cualquier esfuerzo de control. En realidad, los gérmenes eran el último paso en la compleja línea de causas de enfermedad y muerte.

Biggs aplicaba pruebas bacteriológicas para revisar la leche, los alimentos y la reserva de agua de la ciudad en los primeros laboratorios del departamento de salud pública. Los médicos tenían la obligación de reportar al Departamento de Salud todos los casos nuevos de tuberculosis, a lo que en un principio muchos se resistieron. Estos casos y sus contactos se asignaron a equipos de trabajadores de salud pública comunitaria, conocedores del crisol de idiomas y diferencias culturales. Se impuso la cuarentena y se crearon centros para aislar a los pacientes. Si era necesario, se les proporcionaban alimentos. La ciudad asignaba fondos especiales para que los pobres tuvieran acceso a recursos de salud pública para vacunas y antitoxinas.

Biggs también trajo nuevas tecnologías de Europa para controlar enfermedades. Por ejemplo, con regularidad se practicaban sangrías a caballos antitoxinas en un rancho del interior del estado, en Otisville, para extraer el suero con el cual se trataba a niños con difteria, y que más tarde se comercializó y vendió en el país y el exterior. Utilizó sus contactos con Tammany Hall, en ese tiempo el partido político en el poder en Nueva York, para lograr sus metas de salud pública, junto con un esfuerzo incansable de educación en las instituciones médicas y organizaciones laicas. Sabía que los grupos activos de ciudadanos voluntarios podían contrarrestar los intereses arraigados.

La percepción profunda de Biggs era que el proceso político y las prioridades determinan la tasa de mortalidad de la población. Es una decisión: no dar atención a la salud para todos, no aplicar normas de limpieza en alimentos, aire y agua mientras el planeta arde, observar cómo las zonas de pobreza y étnicas se alinean con las tasas de mortalidad más altas. Estas son decisiones deliberadas. No prepararse para la pandemia, aun cuando sabemos que vendrá, es una decisión. Dejar a los trabajadores de primera línea expuestos directamente al virus letal es una decisión. La pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve el daño colateral causado por las profundas divisiones y por los sistemas de valores en conflicto en nuestra nación.

Algo de esta mala práctica política tiene larga cola. Las feroces batallas bipartidistas de varias décadas, con respecto a la expansión de la cobertura de salud para todos, desnuda un sistema de valores de profunda desigualdad, basado en prejuicios de clase, raciales, misóginos y homofóbicos. Ronald Reagan optó por hacer caso omiso al virus del VIH –al igual que el Covid-19, otra enfermedad que se transmite de animales a humanos–, el cual luego dio muerte a 33 millones de personas en el mundo. En la memoria reciente, hemos aprendido mucho de las pandemias en la era de la globalización, gracias en buena parte a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y a las redes internacionales de colaboración. Las respuestas al SARS y al ébola, aunque imperfectas, mostraron que intervenciones internacionales oportunas y coordinadas podían controlar las infecciones secundarias. Los epidemiólogos de pandemias han advertido repetidas veces que el próximo brote viral probablemente será respiratorio y, por tanto, se extenderá como el fuego. Sus sistemas de alerta han pasado de la Organización Mundial de la Salud a la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), de Bill Gates a Hollywood.