Avala Trump uso de remdesivir en casos graves; "da buen resultado"

No obstante, al ser interrogado ese día por periodistas en la Casa Blanca acerca de la posibilidad de que el virus hubiera sido creado en el Instituto de Virología de Wuhan, Trump respondió: sí, lo he visto y aseguró que cuenta con información de confianza , aunque descartó dar más detalles porque no tiene autorización .

El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró el miércoles que no sabemos exactamente. No sabemos si vino del Instituto de Virología de Wuhan. No sabemos si procedía del mercado o de algún otro lugar. No tenemos esas respuestas .

Estados Unidos es la nación más afectada en todo el mundo por la pandemia, al contabilizar ayer 64 mil 789 muertos, un millón 102 mil 703 casos y 164 mil 15 recuperados, de acuerdo con un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Stephen Hahn, comisionado de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), informó ayer, junto a Trump en la Casa Blanca, que el fármaco experimental Remdesivir recibió la autorización para tratar a pacientes graves de Covid-19.

La FDA tomó esta decisión después de que los resultados preliminares de un estudio financiado por el gobierno reveló que el Remdesivir redujo el periodo de recuperación 31 por ciento, o cerca de cuatro días en promedio, para los pacientes hospitalizados.

Es realmente una situación muy prometedora , explicó el mandatario en la Casa Blanca, junto a Daniel O’Day, presidente de Gilead Sciences –fabricante del medicamento– pero estimó que con suerte el número de decesos por la enfermedad (en Estados Unidos) estará por debajo de los 100 mil.

Paralelamente, con banderas de Estados Unidos, pancartas y gorras alusivas a la campaña de Trump, miles de personas protestaron en California, Chicago y Nueva York para exigir que se levanten las órdenes de confinamiento en vigor desde hace seis semanas.

El jueves, varios manifestantes, algunos armados, ingresaron al edificio del Legislativo en Michigan y exigieron que la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, ordene terminar con el confinamiento; ante la protesta, algunos legisladores se pusieron chalecos antibalas.

En América Latina y el Caribe la pandemia ya ha dejado 11 mil 548 muertos y 218 mil 824 casos, según un conteo de la agencia de noticias Afp.

En Ecuador, una de las naciones más afectadas, dijo que investiga casos sobre confusiones de fallecidos en los hospitales públicos durante la pandemia, mientras confirmó que la cifra nacional de decesos por el virus ya llegó a los mil 63. La semana pasada, una anciana que aún se recupera de problemas respiratorios en un hospital de la ciudad de Guayaquil, fue declarada muerta por error y su familia recibió un cadáver.