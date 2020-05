“Estamos viendo la luz a la salida del túnel”del Covid-19: AMLO

Ciudad de México. “Estamos viendo la luz a la salida del túnel” con respecto a la pandemia del Covid-19; de acuerdo con las proyecciones “ya vamos a empezar a salir de la etapa más crítica, siempre y cuando sigamos cumpliendo con guardar la sana distancia”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En las ciudades más afectadas –de seis entidades que concentran 65 por ciento de los casos–, se regresaría a clases a partir del primero de junio. “En municipios no afectados queremos hacerlo desde el 17 de mayo”, reiteró.



“Vamos a salir adelante, yo les transmito mi optimismo”, subrayó en un video mensaje en redes sociales desde Palacio Nacional.



“Poco a poco, con cuidado, siguiendo todas las medidas sanitarias que se requieran, vamos a ir abriendo la industria de la construcción, el turismo, las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos, una vez que ellos empiecen con la apertura de su actividad económica y comercial”, comentó.



“Tenemos todo un plan para reactivar pronto la economía, para que haya bienestar, para fortalecer la economía familiar, la economía popular, que circule el dinero, que la gente tenga para comprar; que se sigan entregando los créditos, que se generen muchos empleos rápido en la industria de la construcción, que comience a aplicarse, el primero de julio, el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá”, explicó.



Hay “muy buenos resultados” en relación con la pandemia. “Ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos decirle adiós. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer. Bueno, decirle, váyase, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, ya no tenga ningún efecto para nuestra salud”, mencionó.





Apoyado en gráficas, agregó que de acuerdo con la proyecciones de científicos, entre ellos matemáticos, “ya vamos a bajar pronto” en la curva de contagios. Precisó que en el caso del Valle de México –que involucra a la Ciudad de México y al estado de México- “ya estamos por llegar a la cumbre.



“Vamos un poquito arriba de lo óptimo, pero debajo de la media” por lo cual es probable, añadió, que “vamos a tener mil 800 enfermos hospitalizados en terapia intensiva”. Es una cantidad “relativamente menor a una situación de desbordamiento”, dijo el mandatario.



Lo mismo se puede decir de los otros lugares más afectados por el virus, Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California. “Es decir, los resultados son muy buenos”, puntualizó.



Mencionó que ayer habló con los gobernadores de los seis estados, con quienes, dijo, se trabaja de manera coordinada.



En el resto del país la afectación se ha dado de forma más dispersa y “nos va a dar tiempo que terminando de resolver aquí vamos todos juntos con los médicos, con los equipos, con todo lo que se requiera ayudar en esos estados”, explicó.



En México “hemos contado con suerte” porque mientras la pandemia asoló en Europa, “nosotros nos llegó después y nos hemos venido preparando, porque no teníamos las condiciones necesarias. El sistema de salud estaba caído, en ruinas, no teníamos las camas, los ventiladores, los especialistas. Entonces nos dio tiempo de ir creando toda la infraestructura que se requiere” para enfrentarla y salvar vidas, aclaró.



El lunes comienza la dispersión de créditos para pequeñas empresas familiares de la economía formal e informal. Subrayó que hay muchos apoyos “porque tenemos los recursos. Como no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno, ahorros, no tenemos que pedir prestado y hay una reserva de recursos para reactivar la economía y para enfrenar la crisis de bienestar social. Vamos hacia delante, , tengamos confianza” comentó.