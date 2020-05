Celebra AMLO apoyo que dará FMI a países pobres por Covid-19

Al subrayar que el país no contratará más deuda externa pese a la crisis por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por el apoyo que dará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a algunos de los países más pobres del planeta.

Dijo que la acción “está bien” siempre y cuando sea una aportación sin fines de lucro, a manera de cooperación y, si fuera crédito, que la tasa de interés sea cero.

Igualmente, señaló en conferencia de prensa, que no condicionen la entrega de apoyo a aplicación de políticas neoliberales.

“Y qué bueno que hagan eso porque ya es tiempo que haya cooperación para el desarrollo y estos organismos financieros internacionales ayuden al desarrollo de los pueblos sobre todo a los países más pobres de la tierra”, señaló el López Obrador.

En cuanto a una eventual renegociación de la deuda del país con organismos internacionales, respondió que no es una vía que tomará, aun con la crisis derivada de la pandemia por coronavirus.

Señaló que su gobierno busca otras alternativas como la reducción del gasto en la administración pública, y la extinción de fideicomisos, aspectos criticados por la oposición.

“Entonces, estos no toman en cuenta esas cosas. Si nosotros no hacemos un esfuerzo y se endeuda al país, no tendremos para ayudar a la gente”, dijo.

Es por ello, señaló, que su gobierno busca otros caminos.

“Para eso queremos la aprobación del presupuesto, la extinción de fideicomisos, el plan de austeridad, el que cobremos los impuestos sobre todo a los llamados grandes contribuyentes que no estaban acostumbrados a pagar.

“Si reunimos todas esas medidas, queremos que no haya aumento de deuda.

Es difícil (porque) con la pandemia y con la crisis del modelo neoliberal en el mundo se devaluaron las moneadas y eso nos afectó también en México. Nosotros también hasta febrero estábamos en el segundo lugar como país con mas apreciación de nuestra moneda, con relación al dólar”.

Sin embargo, agregó, viene la crisis y se deprecia, se devalúa, “porque eso de depreciar es un eufemismo neoliberal; pero eso hace, como tenemos deuda contratada, deuda externa en dólares, que aumente,sobre todo el pago de servicio de deuda se tienen más presiones.

De ahí, dijo, el ajuste que estamos haciendo, apretándonos el cinturón para ver si podemos salir adelante sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, de los combustibles, sin despedir trabajadores, reforzando los programas de bienestar y aumentando el apoyo a quienes necesitan créditos, y al mismo tiempo no deteniendo obras de infraestructura como la refinería, el tren maya, el aeropuerto de Santa Lucía, porque nos va a significar la generación de muchos empleos.

Anticipó que la semana próxima informará que de los 5 tramos del tren maya ya van a estar posiblemente contratados tres y van a empezar a trabajar cuando lo dispongan las autoridades sanitarias.