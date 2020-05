El 6 de mayo, momento cumbre de contagios: López-Gatell

Con base en predicciones matemáticas, el gobierno federal estableció que el momento cumbre de contagio de Covid-19 se dará entre el 8 y 10 de mayo. “Siendo muy puntuales, el 6 de mayo”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al tiempo de informar que, en este momento, el Issste- y algunos institutos de salud- ya no tienen camas disponibles para atender a los afectados por coronavirus.



“Nos falta una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender, pero si y solo si nos mantenemos en casa. Quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir, esta proyección no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento de contagios”, sostuvo.



En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será con información y no con medidas coercitivas como se atenderá la contingencia.



“Hay países en donde no los dejan salir de sus domicilios o sólo puede salir un miembro dos días a la semana...



“Nosotros, en México, por el nivel de responsabilidad de nuestro pueblo, como lo está demostrando, no necesitamos, ni lo haríamos, recurrir a medidas autoritarias. La democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”, dijo.



En el mismo sentido se manifestó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien puntualizó que no se recurrirá a las multas para quienes salgan de su casa. En la zona oriente de la ciudad, una de las más afectadas, se trabaja par que en los tianguis sólo se vendan insumos y artículos permitidos.



En otro momento de la conferencia, el presidente López Obrador dejó en claro que si bien el pico en la Ciudad de México será hacia el 6 de mayo, eso no quiere decir que el resto de las ciudades deba confiarse o relajar la disciplina.



“No confiarnos, las medidas deben seguirse llevando a cabo en todo el país, es por el bien de todos...Se mencionan ciertas ciudades porque es donde tenemos la mayor urgencia por el número de casos “.



Indicó que la información acerca de camas es para la tranquilidad de los mexicanos y aseguró qué hay previsiones incluso en el supuesto de un desbordamiento, pero ello no ocurrirá, confió.



“Tenemos las camas, es lo que podemos decir, me refiero a terapia intensiva, hasta el caso que se desbordara pero no va a ser así porque nos vamos a seguir portando bien, pero estamos hablando de alrededor de mil 800 camas de terapia intensiva y se tienen.



“Es decir - añadió- ya están las camas con los ventiladores para el momento más difícil”.



A su vez, el director del IMSS, Zoe Robledo, dijo que no es momento que este Instituto “cierre sus puertas” a los no derechohabientes.



Recordó, tal como lo hizo el Jefe del Ejecutivo, que la solidaridad, en periodo de emergencia, se aplica no solo porque lo establece la Constitución y la ley sino por la vocación humanista del IMSS. El mandatario recordó que también hay convenio con hospitales privados y "hasta el más pobre puede ir al hospital Angeles a atenderse".



Antes, al dar detalles de la estrategia ante el Covid19, el subsecretario López-Gatell ratificó que la pandemia se concentra en cinco regiones urbanas, Ciudad de México con zona metropolitana; Cancún, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Tijuana, Baja California y Sinaloa.



“Esto no quiere decir que no va a haber epidemias en el resto de país, tampoco que no haya casos. Prácticamente en todos los municipios tienen un caso, pero en distintas etapas de la epidemia”. Resaltó que de las tres grandes zonas metropolitanas sólo una está activa, pero “de todos modos existe el riesgo de que pudieran tener más casos.



“En este momento se han mantenido con baja transmisión y, como ha dicho el Consejo General de Salubridad, vamos a poder segmentar las regiones para ir atendiendo a cada una sin que en el país sea un conjunto de toda la epidemia que nos rebase”.



López-Gatell afirmó que las proyecciones matemáticas “nos han permitido prepararnos desde que nos llegó el primer caso a México” y ahora reflejan cambios que “nos van a permitir ser más efectivos en reorganizar la atención”.



Resaltó el trabajo coordinado y mencionó que “hay un desbalance de las oportunidades de atención porque tenemos distintas capacidades instaladas y expandidas con planes”, por lo que planteó replicar la aplicación que se utiliza en la Ciudad de México para identificar la disponibilidad de espacios, al subrayar que el ISSSTE e institutos de Salud ya no tienen disponibilidad de camas.



Dijo que para coordinar la atención, están los números de emergencia 911 y Locatel.