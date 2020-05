Miguel Ángel Osorio Chong da positivo a Covid-19

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de un tuit hace unos momentos que está enfermo de Covid-19.

Les informo que me tuve que realizar la prueba del COVID-19, salí positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré resguardado en mi casa. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) May 1, 2020

En el breve mensaje que dio en sus redes sociales el ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo, refiere que se realizó el exámen y salió positivo por lo cual, dijo, atendiendo a las recomendaciones médicas "me estaré resguardando en casa".

Su grupo de comunicación social confirmó que el tuit lo subió a redes sociales el propio Osorio Chong.