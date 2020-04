'Cárteles' regalan despensas en 10 estados para 'promoverse'

Jueves 30 de abril de 2020. Desde hace algunas semanas, aprovechando la emergencia sanitaria por Covid-19, integrantes de grupos delictivos han entregado a los ciudadanos despensas en diversas entidades del país, como Sinaloa, Jalisco, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua.

Ninguna autoridad los detuvo, a pesar de que cada caja entregada tenía imágenes o leyendas que identificaban a presuntos narcotraficantes como benefactores.

Funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad señalaron que esas actividades las han realizado los grupos delictivos desde mucho tiempo atrás, como parte de su estrategia para tener base social, y que uno de los lugares donde mayormente ha ocurrido la entrega de algunos bienes es Tamaulipas, donde el cártel del Golfo ha entregado juguetes en Día de Reyes o regalos a mujeres el Día de las Madres, en comunidades de municipios como Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo Laredo y recientemente en Ciudad Victoria.

Los entrevistados señalaron que las organizaciones criminales han visto mermada su base social con la puesta en marcha de los programas sociales, pese a que aun hace falta que se consoliden; las bandas tratan de mostrarse como benefactores, aunque socialmente tienen atemorizadas a las comunidades donde operan.

Esta semana, presuntos integrantes del Grupo Sombra, brazo armado del cártel del Golfo, salieron a repartir despensas en municipios del norte de Veracruz, como El Higo, Pánuco y Tempoal, entre otros.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.