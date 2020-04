Caída económica, menor al pronóstico de adversarios: AMLO

Ciudad de México. La caída de la economía en México en el primer trimestre de 2020 de 1.6 por ciento, "afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios", dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No se enojen mucho, lo digo por los analistas", señaló el mandatario en la conferencia matutina.

El presidente comparó esa cfira con las de las utimas crisis que ha enfrentado el país: menos 5.7 por ciento el primer trimestre de 1995 durante el sexenio de Ernesto Zedillo Y menos 5.1 por ciento en 2009, bajo el gobierno de Felipe Calderón.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundido hoy, indicó un retroceso de 2.4 por ciento anualizado.

López Obrador reconoció que la crisis mundial es la peor que se haya registrado desde la ocurrida en 1929.

Mencionó que las proyecciones económicas hablan de que en Europa la caída económica será de 6 por ciento, proporción similar a la que se espera en Estados Unidos y Canadá y destacó que solamente se pronostica que China crecerá al 1.5 por ciento, pero es una economía que venía creciendo al 10 por ciento.

"Nosotros también pero tenemos un modelo nuevo, en donde se protege a la gente, esa es la diferencia, no hay corrupción, no hay despilfarro, no hay lujos en el gobierno y eso nos permite ahorrar y destinar más recursos para los pobres para la gente más necesitada".

Siempre les he dicho -continuó López Obrador- que no basta con el crecimiento porque eso significa hacer dinero, pero "¿quién se beneficia de ese dinero que se va creando? Muchas veces ese dinero se concentra en unas cuantas manos, hay crecimiento pero no hay bienestar".

El mandatario citó datos del Servicio de a Administración Tributaria (SAT) sobre la recaudación fiscal en el periodo enero-abril de este año. Destacó que el total de ingresos del gobierno federal se incrementó en 6.6 por ciento en términos reales con respecto a 2019 y 5.2 por ciento de ingresos tributarios, también en términos reales.

Dijo que en este periodo la captación fue de un billón 494 mil millones de pesos de ingresos totales frente a un billón 356 mil millones de pesos que se captaron en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a ingresos tributarios el reporte es de un billón 255 mil millones de pesos en este año, por arriba del billón 153 mil millones de pesos en 2019

Para el presidente López Obrador la clave de esta captación tributaria corresponde a la lucha contra la corrupción y a la política de asegurar que la gente pague los impuestos.

Refirió que el mayor incremento porcentual de captación de recursos derivó del pago del Impuesto al Valor Agregado, que fue de 9.5 por ciento, pues pasó de 326 mil millones de pesos en 2019 a 368 mil millones de pesos en este año, aún cuando precisó que no ha terminado el mes.

A pregunta expresa sobre peticiones del sector de la construcción para que se les apoye en la gestiones de créditos, el mandataria señaló que el gobierno federal no puede comprometer recursos presupuestales para respaldar a un gremio.

"Esto no es aval por aval, tenemos que cuidar el presupuesto. No quiero generalizar, hay que ver qué proyectos son, las empresas fuertes no necesitan aval del gobierno, tienen sus bienes que pueden dejar en garantía. ¿Cómo se va a dejar en garantía el presupuesto? ¿Ustedes están de acuerdo en que se rescate un gremio con dinero del presupuesto? ¿Quién lo va a rescatar, si quiebra un comercio?".

Recordó que en el pasado las empresas inmobiliarias hicieron su agosto con créditos que se dejaban del Infonavit y fueron a construir en zonas alejadas, sin comunicación o áreas de riesgo, en barrancas, por lo que en la actualidad hay más de 500 mil casas abandonadas. O en otros casos incumplían contratos de construcción o bien se quedaban con los adelantos porque eran empresas que tenían más abogados que ingenieros pues ya sabían que no iban a cumplir los contratos.

Señaló que no pretendía generalizar pero alertó sobre los excesos en la industria de la construcción, algunas de cuyas empresas estaban ligadas a políticos.