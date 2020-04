Nada que temer sobre camas disponibles para Covid-19, asegura AMLO

Tras asegurar que se tienen “prácticamente todas las camas libres” en hospitales Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que “no hay nada que temer” sobre esto e insumos. También informó que encontraron una fábrica mexicana de ventiladores, con precios mucho más baratos que en el extranjero, además de que se avanza en los nuevos prototipos para producirlos en México.

En este marco, anunció que podría viajar a Estados Unidos, pasando la emergencia por la pandemia de Covid-19, si el gobierno del presidente Donald Trump considera que “podríamos hacer algo por el inicio del tratado” comercial entre ambos países y Canadá. También para agradecerle su apoyo “porque nos están llegando los ventiladores que ello nos consiguieron”.

Dijo que valorará viajar a China para agradecerle también al presidente de ese país, Xi Jinping, “quien me invitó y lo haría después. Ese es un viaje largo y lo tengo que pensar, por la salud”, sostuvo.

Lo haré, dijo, porque se han portado bien. No crean que me gusta viajar mucho al extranjero. Soy partidario de que la mejor política exterior es la interior,. Si estamos bien aquí, nos van a respetar afuera, siempre. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

A pregunta expresa, no descartó adquirir los insumos en México, “siempre y cuando no haya corrupción de fabricantes y distribuidores”. Sobre la fábrica mexicana de ventiladores, mencionó que funciona desde 2003 y tenía relación con el ISSSTE e IMSS.

Acerca de las camas para enfermos de Covid, afirmó que diariamente se hace una revisión de espacios, con coordinación entre las instancias de salud.

Sostuvo que por el convenio establecido con hospitales privados, “tenemos prácticamente todas las camas libres” en hospitales Covid. Señaló que los de la iniciativa privada tienen, de tres mil 115 camas, 104 ocupadas. “Esto nos da seguridad o no podría yo dormir. Hay un dicho, creo que asiático, según el cual un problema bien planeado es un problema medio resuelto. Prevenir es lo que estamos haciendo”.

Indicó que hoy por la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se terminaron de adquirir todas las caretas para médicos, “creo que cien mil de China; por el comportamiento de la gente y las medidas que se tomaron no se nos disparó la pandemia”.