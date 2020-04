Interés electoral, tras polémica por manejo de presupuesto: AMLO

Ciudad de México. En la polémica por la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto, hay reticencias de los conservadores que están ya motivados por intereses electorales, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia diaria, el mandatario destacó que ha buscado una base legal, a diferencia del pasado, cuando se ejercían casi discrecionalmente los recursos.

Lopez Obrador censuró prácticas que permitían al Ejecutivo Federal gastar más de lo autorizado por la Cámara de Diputados, transferir recursos de una partida a otra, endeudar al país "aun cuando no estaba autorizado en la ley de Ingresos y, si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido".

Citó como ejemplo el caso de las partidas autorizadas para la publicidad gubernamental en medios de comunicación, cuánto se aprobaba y cuánto se ejercía. O bien partidas asignadas a la Secretaria de Gobernacion, cuyo ejercicio era diferente al originalmente aprobado,

"Ahora yo podría hacer lo mismo, nada más con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica y que eso me obligó a hacer cambios, pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirle que me autorice a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad".

Lopez Obrador expresó su extrañeza por la postura que ahora se asume frente a esta iniciativa. "Sé que por eso andan de mal humor. Aclaro: no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros, de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción.Traigo mi pañuelito. Miren: pañuelito blanco."

Consideró que detrás de esta polémica está el hecho de que ya se acercan las elecciones y hay sectores conservadores que todo lo quieren convertir en política.