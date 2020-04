Cambio en Aduanas, por falta de coordinación: López Obrador

Los cambios en la Dirección General de Aduanas en la que presentó su renuncia Ricardo Ahued y se pretende incorporar a Horacio Duarte obedeció a que "faltó coordinación, siempre hay diferencias al interior del gobierno, como en todos lados y lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan porque por la condición humana siempre hay celos y sentimientos", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se va a reforzar esa área que está asediada tanto "por delincuentes de cuello blanco como de la delincuencia común".

Durante la reunión matutina de gabinete de Seguridad -comentó López Obrador en su conferencia-, se analizó la situación que prevalece en las aduanas e instruyó a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina a apuntalar la vigilancia en estas áreas. Reconoció que en el pasado ha habido mucha corrupción porque aunque se incrementaron las cámaras de seguridad, "pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un trailer, está volteando a ver para otro lado, de qué sirve".

El mandatario elogió la honestidad de Ahued, quien regresará a su espacio en el Senado y la de Duarte, quien está propuesto para sustituirlo en el cargo, a quien se instruyó a combatir el influyentismo. "Cero influyentismo, que sepa para que no le anden llamando por teléfono a Horacio, que no le anden pidiendo favores, porque el que hable por teléfono recomendando, se va a delatar. Esa práctica está mal vista. Es que controlan las aduanas y entonces no hace falta que entre el contrabando por las partes no vigiladas, entran por las mismas aduanas y hoy habla de eso" .