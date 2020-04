Aceptará AMLO el plan BID-IP si no hay cargo al erario

Ciudad de México. En alusión al acuerdo del BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para otorgar créditos a empresas por 12 mil millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del erario no lo acepto . Mas allá del fondo, descalificó las formas de la iniciativa empresarial: Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes .

El mandatario reprochó la fórmula utilizada, porque “entonces, ¿cómo se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué? ¿Nosotros estamos aquí de floreros? ¿De adorno? (…) Imagínense que el Presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron. O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia. ‘A ver, te voy a dictar lo que tienes que hacer’. No”.

López Obrador no sólo puso en entredicho este proyecto, si no también advirtió al Banco de México que van a estar vigilando a quiénes se otorgan apoyos con los 750 mil millones de pesos que se determinó inyectar al sistema financiero, con las reservas internacionales. Aunque reiteró su respeto a su autonomía, pidió cautela al organismo para enfocar el respaldo a las micro y pequeñas empresas, no vaya a ser para rescatar compañías que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros .

Aseguró que los esquemas de rescate similares al Fobaproa, que han costado 3 billones de pesos al país, no volverán nunca jamás . Aludió al documento de un grupo de personalidades que plantean el regreso a fórmulas anteriores, extrañan, añoran, tienen nostalgia por el neoliberalismo. Los entendemos y los respetamos, pero en México hubo un cambio, ya no es más de lo mismo lo que se aplica . Para el mandatario, la crisis será transitoria, porque el país se ha alejado de las recetas del neoliberalismo.