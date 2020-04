Se incumple en 13 estados quedarse en casa: Ssa

A su vez, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó su rechazo a las decisiones adoptadas en algunos municipios del país, donde se utiliza la fuerza pública para obligar a los ciudadanos a cumplir con el distanciamiento social. Esa no es la alternativa, sostuvo y explicó que las disposiciones de seguridad sanitaria fueron diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, sino las actividades que generan movilidad. Esto es, las actividades académicas, laborales y de recreación, las cuales al estar suspendidas logran que más de 67 millones de personas salgan del espacio público .

Ciudad de México. En 13 entidades las personas no se han quedado en su casa. Reportan una disminución de la movilidad menor a 50 por ciento y sobresalen Hidalgo y Zacatecas, donde sólo 29 y 16 por ciento de su población, respectivamente, ha respetado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Eso incrementa el riesgo de una mayor transmisión de Covid-19, advirtió Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud.

Subrayó que en México no existe, en modo alguno, un estado de excepción ni se ha dispuesto la suspensión de garantías individuales .

También expresó su reconocimiento y solidaridad con las personas y familias que viven una situación difícil a causa de las medidas de distanciamiento social, en particular aquellas que viven al día y ahora ven afectado su ingreso cotidiano. Quisiéramos que nadie pasara por esto, no es deseable, pero del otro lado está la epidemia, la cual no se controla de un día para otro .

Reiteró el objetivo de lograr la disminución de los contagios y con ella la sobredemanda de atención en los hospitales. López-Gatell subrayó que las medidas se aplicaron sólo cuando fueron indispensables y las quitaremos lo pronto que sea posible para que se dé el balance entre la salud y la vida.

Lo cierto es que en los días posteriores al periodo vacacional de Semana Santa aumentó la movilidad de las personas en el país. Además de Hidalgo y Zacatecas, registran bajos índices de cumplimiento: Baja California (-46 por ciento), Chihuahua (-48 por ciento), Durango (-35 por ciento), Guerrero (-46 por ciento), Morelos (-42 por ciento), Querétaro (-46 por ciento), San Luis Potosí (-48 por ciento), Tabasco (-35 por ciento), Tamaulipas (-48), Tlaxcala (-38) y Veracruz (-48 por ciento).