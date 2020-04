Incumple 13% de empresas con medidas por contingencia: STPS

Ciudad de México. El 87 por ciento de las empresas y negocios inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cumplieron con la normatividad ante la emergencia sanitaria o pararon actividades tras un primer exhorto, pero el 13 por ciento no ha cumplido con las medidas para enfrentar la contingencia por Covid-19.

La STSP realizó revisiones de distintas empresas y negocios en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En dichas revisiones, 50 por ciento de los centros laborales ya estaban cerrados; 20 por ciento accedió al cierre tras un exhorto y 17 por ciento se encuentra en el apartado de establecimientos esenciales que pueden operar. El 13 por ciento restante se negó a cerrar.

Las empresas que no han cerrado se concentran principalmente en la industria automotriz con un 28 por ciento; industria textil con 17 por ciento, y comercio de productos no esenciales con15 por ciento.

El 23 por ciento que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia, detalló la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, al presentar el balance de dichas inspecciones en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Entre las empresas que sí han cumplido con el cierre de actividades se encuentra Dentix México, Juguetrón, Flexi, SEBN MX, Ternium, Faurecia, General Motors, Volkswagen y FCA.

En contraparte, entre las que no han cumplido con las medidas sanitarias se ecuntra Andrea, Carnival, Coppel y Bolim, dijo Alcalde.

Momentos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “más que la sanción económica es el exhorto, el llamamiento a que se corrijan las malas prácticas por el bien de todos. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y no hay interés de perjudicar a nadie, es nuestra obligación representar a todo nuestro pueblo”.

Además llamó a todas las empresas y comercios a cumplir con las recomendaciones y recordó que los lunes se presentará un balance de las inspecciones. Si las empresas que en este momento no cumplieron se apegan a las medidas, se les reconocerá.

No se trata de medidas coercitivas, agregó, ya que una de las características de su gobierno es no usar la fuerza pública ni la represión, por lo que no hay toques de queda ni prohibiciones, sino acciones para persuadir.

La titular de la STPS también subrayó que seguirán las visitas a centros laborales.